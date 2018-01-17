Motorola'nın Yeni Akıllı Telefonları Ortaya Çıktı!

Motorola MWC 2018 Barcelona'da 6 yeni akıllı telefon birden tanıtacak. Ortaya çıkan görsellere göre Moto X5 çentikli bir ekrana, Moto Z3 ve Moto Z3 Play ise kavisli bir ekrana ve 5G bağlantı destekli Moto Mod'a sahip olacak.

Motorola, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de 6 yeni akıllı telefon tanıtarak adeta lansman şovu yapmaya hazırlanıyor. Üstelik şirketin yeni telefonları Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto X5, Moto G6, Moto G6 Plus ve Moto G6 Play şimdi birbirinden özel tasarımları ile ortaya çıktı.

İlk olarak şu ana kadar en farklı Motorola akıllı telefon tasarımına sahip olan Moto X5 ile başlayalım. Cihazda iPhone X’dakine benzer bir çentik bulunuyor. Fakat bu çentik kullanıcıyı rahatsız edecek şekilde değil, saat ve şarj göstergesi gibi ikonları kamera ve ahizenin yanına taşıyarak ekrandan tasarruf etmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmış.

İnce çerçeveli bir tasarıma sahip olan Moto X5’de 5.9 inç FHD+ bir ekran olacak. Tasarımda dikkat çeken bir başka nokta ise cihazda herhangi bir parmak izi okuyucu bulunmaması. Bu duruma göre Moto X5 ya yüz tanıma kilidine ya da ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olacak.

Moto Z3 ve Moto Z3 Play’de de Moto X5’de olduğu gibi herhangi bir ana ekran tuşu ve parmak izi tarayıcı bulunmuyor. 6 inç FHD+ bir ekrana sahip olan modeller, Moto X5’den farklı olarak kavisli bir ekrana sahipler. Bu da cihazların kullanıcılara daha yumuşak bir dokunmatik ekran deneyimi sunacağını gösteriyor.

Bazı söylentilere göre Motorola, üçüncü bir Moto Z modeli tanıtabilir. Daha da önemli bir söylentiye göre ise şirket, Moto Z3 ve Moto Z3 Play için yüksek hızlı 5G bağlantısı sağlayacak son derece özel bir Moto Mod üzerinde çalışıyor. Ayrıca bu Moto Mod’da yüksek bağlantı hızının enerji kaybını gidermesi için bir de dahili powerbank bulunacak.

Ortaya çıkan diğer görseller ise Moto G6, Moto G6 Plus ve Moto G6 Play’e ait. Moto G6 ailesinin tasarımında ilk dikkat çeken şey Moto Z3’lerin aksine önde değil arkada kavisli kenarların bulunması. Cihazın arka panelinin kavisli kenarlara sahip olması, kullanıcının cihazı daha rahat kavramasına yardımcı oluyor.

Tüm Moto G6 modelleri Moto X5, Moto Z3 ve Moto Z3 Play’de olduğu gibi 18:9 ekran formatına sahip. Fakat Moto G6 ailesinde ekran çerçeveleri standart boyutlarda ve ekranın altında ana ekran tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcı bulunuyor. Moto G6’lar şık bir tasarıma sahip olsa da ana ekran tuşunun üzerindeki Motorola yazısı adeta oraya sıkışmış gibi duruyor.

Yeni Moto G6, 5,7 inç FHD+ bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 450 işlemcisinden gücünü alacak olan cihazda 3GB ve 4GB RAM seçenekleri bulunacak. Moto G6 Plus’ta ise ekran 5.93 inç Full HD+ olacak. Snapdragon 630 ile güçlendirilen cihazda 6GB RAM ve 4000mAh batarya bulunacak.