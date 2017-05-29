MSI, birçok ilki beraberinde getirdiği yeni anakartını duyurdu. Anakart hakkında fazla bilgi olmamasına rağmen bilinen bilgiler bile anakartı diğer anakartlarından ayırmayı başardı.

PC oyunculuğu denildiğinde akıllara ilk gelen firmalardan birisi olan MSI, yeni anakartını duyurdu. MSI Z270 Godlike Gaming ismi ile çıkış yapan anakart, birçok yeni donanım ile duyuruldu. Normal anakartlarda görmeye alışık olmadığımız özellikleri sunan MSI, anakartlar arasında amiral gemisini tanıttı.

MSI Z270 Godlike Gaming, Killer’ın xTend teknolojisini ilk kullanan anakart olma özelliğini taşıyor. Üzerinde 3 ayrı Killer Ethernet çıkışı ve Killer Kablosuz modülü sunan Z270 Godlike Gaming, piyasanın en güçlü anakartı olarak gösteriliyor.

Anakart konusunda hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan MSI, çevrimiçi oyunculuğa çok önem veriyor. Bilgisayarda hangi işiniz olursa olsun, oyun oynarken ping sorunları yaşamamanız için bilgisayarda ki trafiği özel olarak düzenleyen Z270 Godlike Gaming, oyun oynarken bir diğer önemli detay olan ses ve video kalitesini de pürüzsüz bir şekilde vermeyi hedefliyor.

Killer xTend teknolojisi sayesinde Killer E2500’de 1 Gbps, Wi-Fi modülünde ise 867 Mbps’e kadar potansiyel hız sunabilen MSI Z270 Godlike Gaming, üzerinde dünyanın en hızlı USB çıkışları olan Asmedia ASM3142 USB 3.1’ler bulunduruyor. Bu yeni standart Z270 Godlike Gaming ile birlikte tüm dünyada kullanılmaya başlayacak.

Bu önemli detaylar dışında fotoğraflardan göründüğü kadarıyla 4 adet PCI-E x16 yuvası sunan MSI Z270 Godlike Gaming, MSI ve diğer anakart üretici firmalarının anakartları arasında en yenilikçi anakartlardan birisi oldu. Tüm özelliklerini açıklamayan MSI, fiyat konusunda da henüz bir açıklama yapmadı, ancak fiyatının vaat ettikleri şeyle doğru orantılı bir şekilde yüksek olacağını söyleyebiliriz.