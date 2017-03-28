Alman Muayene Kurumu, otomobillerin muayene raporlarına göre 2017 yılının en iyi otomobillerini belirledi.

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen arabaları satın almak isteyen kullanıcılar için özellikle otomobillerin muayene deneyimleri ve bugüne kadar kullanan kişilerin nelerle karşılaştığı da önem taşıyor. Bununla ilgili her yıl çeşitli raporlar yayınlayan Alman Muayene Kurumu, 2017'deki araç muayenesinden olumlu bir şekilde geçen araçları belirledi.

15 milyon aracın muayenesinin baz alındığı bu sonuçlara göre Almanya'daki muayenelerde genellikle zirvede Alman menşeili Volkswagen grubunun bir parçası olan Audi yer alıyor. DEKRA tarafından açıklanan rapora göre Audi A6, tüm otomobil sınıflarının en iyi otomobili seçildi. Audi A6 aynı zamanda üst seviye araçlarda da segmentinin en iyi otomobili oldu. SUV araçlar kategorisinde de Audi Q5 kategorisinin lideri olurken spor araçların lideri ise Audi TT oldu.

Açıkçası açıklanan bu rapor otomobil tercihinizi etkiler mi bilemiyoruz çünkü açıklanan rapor Almanya'yı baz aldığı için ve Almanya'da genellikle Almanya menşeili araçlar tercih ediliği için Audi'nin listeye hakim olması normal. Tabii bu Audi'nin başarılı bir marka olduğunun da göstergesi.