Bilim İnsanları, Mucizeler Yaratan Bir Lens Geliştirdiler!

Bilim insanları ve araştırmacılar, ciddi hastalıkları önceden keşfedip önlem alan bir kontak lens geliştirdi.

Bir kontakt lensin içine sığabilen küçük, şeffaf bir cihaz, tıptan jeolojiye kadar bir dizi bilimsel çabaya yardımcı olabilecek parlak bir geleceğe sahip.

Northwestern Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen ve mikro-halka rezonatör dedektörü adı verilen cihaz, göz akışının hızını ve gözün oksijen metabolizmasını belirleyebiliyor. Bu bilgi, moleküler dejenerasyon ve diyabet gibi yaygın ve zayıflatıcı hastalıkların teşhis edilmesine yardımcı olabiliyor

Mikro cihaz, Prof. Hao F. Zhang'ın biyolojik materyal görüntüleri oluşturmak için ses ve ışık dalgalarını birleştiren foto-akustik görüntüleme geliştirmek için 2006'da çığır açan çalışmalarına dayanıyor. Görüntüleme tekniği, hücresel görüntülemeden göğüs kanseri taramasına kadar, temel biyolojik araştırmalar ve klinik tanı için geniş çapta araştırılıyor.

Üç yıl boyunca, biyomedikal mühendisliğinde yardımcı doçent olan Zhang, Cheng Sun ve doktora üyeleri Biqin Dong ve Hao Li ile birlikte çalışarak Mikro-halka rezonatör dedektörünü oluşturdu. Zhang, "Bu teknoloji ile optik ultrason yöntemlerinin, retina ve birçok biyomedikal uygulama için foto-akustik görüntülemede giderek daha önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekibin cihaz üzerindeki çalışmaları, Biyomedikal Mühendisliği İşlemleri dergisinin Ocak 2017 baskısında yayınlanan bir inceleme makalesi ile meyvesini verdi.

Zhang, Northwestern'daki Feinberg Tıp Okulundaki bir oftalmoloji profesörü olan Dr. Amani Fawzi'nin, gözün arkasındaki biyolojik aktiviteleri ölçebilecek yeni bir teşhis cihazı yaratmak için kendisiyle işbirliği yaptığını belirtmişti.

Zhang, "Mekansal çözünürlük için yeterli bant genişliği olan bir cihaza ihtiyacımız vardı. Işıkların serbestçe dolaşmasına izin vermek için optik olarak şeffaf olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı. "O zamanın ultrason tespit cihazları genellikle hantaldı, opaktı ve yeterince duyarlı değildi. Doğal olarak sınırlı göz teknolojisine sahiptiler Sadece gözde gerçeleşen yapıları yakalayabildik." diyen Zhang, açıklamalarını yapmakta sakınca görmemişti.

Zhang'ın çalışmasının yeterli olması için, ekibin insan gözü ile kullanılabilecek kadar küçük, kontakt lensle bütünleşecek ve süper yüksek çözünürlük üretebilecek kadar farklı bir detektör geliştirmesi gerekiyordu. Bunun gerçekleşmesi, Zhang ve Northwestern Üniversitesi bilim insanların birlikte çalışması ile mümkün oldu.

Ekipten Sun ise önemli bir tespitte bulundu: "Cihazın çalışması değil, bozulmadan çalışması önemli."