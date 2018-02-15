Musk’ın Tesla’sı Ufak da Olsa Dünya’ya Çarpacak

Mars’a veya Mars’la Jüpiter arasındaki bölgeye doğru ilerleyişini sürdüren Tesla Roadster, astrofizikçilere göre eninde sonunda yeniden Dünya’yı ziyaret edecek.

Geçtiğimiz hafta SpaceX’in Falcon Heavy roketi ile fırlatılan Tesla Roadster marka araba, şu anda Mars’a doğru büyük bir hızla yoluna devam ediyor. NASA tarafından bir gök cismi olarak tanınan araç, Elon Musk ve şirketlerine tarih yazdırmaya devam ediyor. Araç şu an sorunsuzca yolculuğuna devam ediyor gibi gözükse de, gelecek için ufak bir sorun görüyoruz.

Cornell University astrofizikçileri tarafından yapılan bir araştırmaya göre Tesla Roadster, önümüzdeki birkaç milyon yıl boyunca Güneş Sistemi'nde gezmeye devam edecek. Dünya’ya ilk yakın temasını 2091’de gerçekleştirecek Tesla Roadster, daha sonrasında önümüzdeki bir milyon yıl içinde defalarca kez Dünya yörüngesine uğrayacak.

Yapılan araştırma sonucunda Tesla Roadster’ın bu yakınlaşmalar sonucunda Venüs’e çarpma ihtimali %2.5’ken, Dünya’ya çarpma ihtimali %6 olarak listelendi. Musk’a göre araç hiçbir şeye çarpmadan ilerlerse 1 milyar yıl boyunca yaşayacak, ancak bunun olma ihtimali pek yok gibi. Yıldızlar, gezegenler, uydular derken, uzaydaki her şeyin bir yerçekimi var. Bu yerçekimi bizleri gezegende tutmasının yanı sıra, uzayda bir etki yaratıyorlar. Bu etkiden dolayı araba düz bir çizgide ilerleyemiyor. Çok uzun yıllar boyunca Güneş Sistemi’mizden çıkmaya çalışacak araç, bu süreçte Dünya dahil herhangi bir gezegene veya Güneş’e çarpabilir.

Tesla Roadster’ın yolculuğunda neler göreceğiz bilemiyoruz, ancak bize uğraması için daha uzun bir süreç gerekiyor. Belki de bundan 1 milyon yıl sonra yeniden Dünya'yı ziyaret ettiğinde, bizden çok daha gelişmiş olan insanlar bu aracı bulacak ve dünyanın en değerli eşyası olarak bir müzede saklayacak. Sanırım bunu zaman gösterecek, ancak biz bu zamanı göremeyeceğiz. Yine de panik yok!