Müzik CD’leri Neden 70 ya da 80 Değil de 74 Dakika Uzunluğunda?

Eskisi kadar yoğun olmasa da hala CD kullandığımız zamanlar olur. Peki bir CD’nin dakika uzunluğunun neden 74 gibi hiçbir çağrışımda bulunmayan bir rakam olduğunu merak ettiniz mi?

Üzeri çizilmesin diye kendisinden pahalı kılıflar kullandığımız, yüzlerce şarkı ya da önemli gördüğümüz belgeleri sakladığımız, kısacası gençlik aşkımız (çoğunuz USB’lerin popüler olmasıyla belki hiç kullanmamıştır bile) CD’lerin uzunluğunun neden 74 dakika olduğunu merak edenler muhakkak olmuştur. 60 değil, 70 değil, 80 değil, hatta 75 bile olsa onu da anlarız ama 74. Konuya biraz daha yoğunlaşınca eminim siz de şimdi garipsemeye başladınız. O halde duruma açıklık getirelim: Sebebi, CD’nin yaratıcısı olan Japon Norio Ohga’nın CD’nin çapının 12 cm olmasında ısrar etmesi.

Bu beyefendinin hayatında müziğin büyük bir önemi varmış. En sevdiği bestelerden olan Beethoven’in 9. senfonisini tek bir CD’ye sığdırmak için de CD’nin uzunluğunu 74 dakika olarak ayarlamış; senfoninin uzunluğunu tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Elbette 74 dakika. Adamdaki Beethoven aşkı nasılsa artık, biraz daha uzun yapayım da belki birkaç şarkı eklerim diye düşünmeden direkt olarak senfoninin uzunluğunu baz almış.

