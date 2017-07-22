NASA, Apollo Uçuşlarından Kalma Yüzlerce Kaydı Yok Etmiş!

NASA, Apollo’nun döneminden kalma kayıtları ve iki bilgisayarı yok etmişti. Kurum bu video materyallerden oluşan kayıtların ve bilgisayarların tarihsel bir değeri olmadığına yönelik yaptığı açıklamadan sonra kalıntılar, Pitsburgh’de bir mahzende bulunmuştu.

NASA, Apollo döneminden kalma yüzlerce kaydı ve iki Apollo dönemi bilgisayarı yok ettiğini itiraf etti. Bu kayıtlar uzay yolculuğu esnasında uzmanlarca oluşturulmuşlardı.

Kayıtlar 2015 yılında silinmişti. Bu kayıtlarda Jüpiter ve Satürn’e yapılan Pioneer 10 ve 11 uçuşları bulunuyordu. Bununla birlikte bilgisayarlarda, NASA’nın ‘Goddard Uzay Uçuşu ve ‘Jet Fırlatma Laboratuvarı’na ait olduğuna dair mühürler vardı.

Haberlere göre kayıtların yok edilmesinin sebebi, tarihi önemlerinin olmayışıydı. Kayıtlar, geri dönüştürülemeyecek derecede tahrip edilmişlerdi. Tabii hal böyle olunca, NASA’nın bir şeyler sakladığına dair komplo teorileri de aldı başını yürüdü. Tarihi dosyalar, IBM’in bir mühendisinin mahzeninde, 50 yıldır saklanıyorlardı.

Bu mühendis, NASA’da 60’lı ve 70’li yıllarda görev yapmıştı. Söylenene göre materyaller oldukça kötü koşullarda saklanıyor olmakla birlikte, NASA’nın laboratuarına ait olduklarına dair bir takım işaretler taşıyorlardı.

Resimde devasa boyutlardaki bilgisayarlar görünüyor

Kayıtlar 2015 yılında bir hurdacıya verilmiş ve o yıl içerisinde NASA’ya geri götürüleceğine dair bir anlaşma imzalamış. Resmi raporlara göre mühendisin mirasçıları, 2015 yılında hurdacıya “Lütfen NASA’Ya bu eşyaların çalınmadığını söyleyin. Eşyalar IBM Allegheny Center Pittsburgh, PA 15212 adresine aittir” demişler. Fakat NASA, özellikle bilgisayarlar çok büyük oldukları için ve herhangi bir öneme sahip olmadıklarını düşündüğü için geri almak istememiş. Hatta bir başka rapora göre bir NASA yetkilisi, değer ifade eden herhangi bir içeriğe sahip olmaması nedeniyle kayıtların da yok edilmesini istemiş.

Görünen o ki gerçekten kaydadeğer bilgilerin bulunmadığı bu materyallerin yok edilişi yine bazı komplo teorisyenlerince istismar edilmeye çalışılıyor. Herkesin kendince bir hobisi var. Komplo teorisyenlerinin hobisi de bu.