NASA’dan Bilim Meraklıları İçin 5 Mükemmel İnternet Sitesi!

Uzay araştırmalarının tartışmasız lideri NASA, insanoğlunun Uzay'a ve bilime bakış açısını temsil eden en büyük kuruluşlardan. Birer birey olarak bizim görevimiz ise bu bakış açısına hakim olmak adına, uzun yıllar harcanmış araştırmaları incelemek.

NASA, yaptığı çalışmaların büyük kısmını halka arz eden bir kurumdur. Uzay ve yer bilimleri, disiplinler arası gelişmiş bilimsel çalışmalarıyla insanoğlunun ufkuna yadsınamaz katkılarda bulunur. Meraklı bir kişiliğe ve sahip olmak bir bilim okuyucusu ve sıkı takipçi olmak için yeterlidir. Daha fazlasını başarmak ve bu bilgileri topluma ulaştırmak için çok çalışmak gerekir. Bu konuda da azim kaynağı her zaman sizden önce çok çalışmış insanların gittikleri yollar olmuştur.

NASA’nın meraklı insanlarla etkileşim kurmak adına hayat geçirdiği sayısız proje var. Hem öğretici hem de eğlendirici içeriklerle dolup taşan internet siteleri ise başlıcalarını oluşturuyor. Kim bilir? Belki de aranızdaki astronotlar ve bilim insanları bu sitelerin altını üstüne getiren kişiler arasından çıkacak. İnternet sitelerine ulaşmak için başlıklara tıklamanız yeterli, haydi başlayalım.

1. NASA'nın Gözleri: Bir nevi uzay için Google Earth

NASA mühendislerinin inceledikleri gerçek zamanlı simülasyonları görmek ister misiniz? Ya da NASA'nın yaptığı tüm video ve animasyonlara erişmek? NASA Gözüyle yepyeni bir dünyaya göz atın.

Güneş sisteminde gezinebilir, Satürn'ü kontrol edebilir, Juno uzay aracını canlı canlı takip edebilirsiniz. Olmadı Hindistan ve Pakistan'da gerçekleşip yürekleri yakan şiddetli orman yangınlarına kuşbakışı göz atın. Voyager'ın 40. yıldönümü için yarattığı yolculuğun özeti ise tavsiyeler arasında.

2. Değişimin Fotoğrafları: Uydu fotoğraflarıyla gezegenimizin öncesi ve sonrası

NASA'nın gezenimizin etrafında uçan birkaç uydusu var ve bu uydular, periyodik olarak Dünya'nın görüntülerini bize aktarıyorlar. NASA'nın İklim Değişikliği birimi, doğal olayların nasıl büyük değişimlere neden olduğunu göstermek için bu verileri kullanıyor.

Bu sistem, Küresel ısınmaya karşı verilen mücadeleyle veya başka meselelerle ilgili değil, gezegenimizin evrimiyle ilgili.

3. NASA Resim ve Video Kütüphanesi: Kurumun dev görsel arşivine ulaşın

NASA, insanlık tarihinin en çığır açıcı fotoğraflarını çekiyor. İlham verici ve içinizde kaybolacağınız dev bir arşiv sunuyor.

Hubble teleskobundan çektiği bazı inanılmaz görüntüleri mutlaka incelemeniz gerekiyor. Aynı zamanda elektronik cihazlarınız için çeşitli duvar kağıtlarına da buradan ulaşabilirsiniz. Tam olarak bir görsel hazine olduğunu söyleyebiliriz.

4. WTF NASA: Kurumun insanlığa verdiği desteğin özeti

Bazı insanlar, dünyada çözülmesi gereken pek çok sorun olduğuna ve NASA’nın milyarlarca doları harcamaması gerektiğine inanıyorlar. Bu tür insanları, NASA'nın dünyayı nasıl daha iyi bir yer haline getirdiğini gösteren WTF NASA'ya yöneltin.

Kurumun mevcut ve gelecek yıllarda başlayacak projeleri ve bunların modern bilime ve insanlığa katkısından söz ediliyor. Bu anlamda herkes için NASA'nın ne yaptığını da takip etmek kolaylaşıyor da.

5. NASA Prospect: Çocuklar da Güneş Sistemi’ni Keşfedebilirler

Dediğimiz gibi, NASA, çocukları uzay ve astronomi ile ilgilenmeye çağırıyor.

Nicholas adında bir gezgin kaşif ile Dünya’nın gizemlerini çözmeye çalışıyorsunuz. Mükemmel ve öğretici bir senaryo ile arakadaşlar ediniyor ve uzayın derinliklerini tanıyorsunuz.

Hem çocuklar hem de yetişkinler için sunulan bu hizmetlerin, oyunlardan çok daha faydalı olduğuna inanıyorum. Bu anlamda bu sitelet, interneti yararlı bir şekilde kullanmak isteyen herkese açık. Siz ne düşünüyorsunuz? Siteleri beğendiniz mi?