Cassini Uzay Sondası Satürn'ün Halkalarından Başarıyla Geçti

Nasa'nın en çılgın sondalarından Cassini, tamamıyla toz ve kayadan oluşan Satürn'ün halkalarından başarıyla geçerek, Satürn ile halka arasındaki boşluğa geçmeyi başardı.

Geçtiğimiz gün Google’ın Doddle’ında yer verdiği, Satürn’ü araştırmakla görevli Cassini uzay aracı, Satürn ve halkaları arasından ilk geçişini tamamladı. Satürn’ün halkalarının toz ve kaya parçalarından oluşması, geçişin son derece riskli gerçekleşmesini sağlıyor. Son 13 yıldır Satürn’ü araştıran sondanın, son yörünge görevinin ilk halkasını başarıyla tamamladığı doğrulandı.

Başardık! Cassini, Dünya ile temas halinde, başarılı dalış sonrasında Satürn ve halkaları arasındaki boşluk üzerinden veri gönderiyor.

Dalışın kendisi Türkiye saati ile 10.30 civarında doğrulanabildi. Satürn’le olan uzaklıktan dolayı yaklaşık 78 dakikada bir iletişim sağlayabilen Cassini uzay aracının, saat 8.30’dan beri akıbeti bekleniyordu. Satürn’ün halkalarına 21 dalış daha yapacak Cassini, gezegenin halkaları ve haklalar ile gezegen arasındaki boşluk hakkında daha fazla bilgi toplayacak.

Satürn ve yüzükleri arasındaki boşluk, artık keşfedilmemiş bir alan. Bunun için 21 kez daha geleceğiz. #Büyük Final!

Güneş sistemimizin en nadide parçası olan Satürn ve Satürn’ün muhteşem halkaları, en başarılı zanaatkarları bile kıskandıracak görüntüye sahip.

Cassini, bu bilgilerin ardından 13 yıllık muhteşem buluşlarla dolu yaşamına gaz devi Satürn’ün içine dalarak son verecek. Dalışta bile gezegen hakkında son derece ciddi bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Buradan, Cassini uzay aracına ve bu proje için çalışmalar yürüten herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.