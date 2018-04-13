NASA, İlk İnsanlı Uçuş İçin Düşük Versiyon Roket Kullanacak

Geçtiğimiz günlerde Kongre'den yeni bir fon alan NASA, Uzay Fırlatma Sisteminde bazı büyük değişiklikler yapabilir. Ajans, insanları 2020 yılında uzaya taşıyacak roketlerinde planlanandan daha az güçlü bir roket versiyonu geliştirmeyi planlıyor.

NASA tarafından 10 yıldır süren çalışmalar neticesinde geliştirilen SLS roketi, tamamlandığında ajansa bağlı astronotları Ay ve Mars'a götürme görevini üstlenecek. NASA tarafından roketin test edilmesi için iki adet test misyonu gerçekleştirilmesi hedefleniyordu. EM-1 adı verilen ilk uçuş iptal edilecek ve roketin daha küçük bir versiyonunun Ay'ın etrafında üç haftalık bir yolculuğa çıkarılacak. Üç yıl sonra NASA, iki kişilik bir ekiple EM-2 adlı bir görevle Ay'ın etrafında roketin daha büyük, daha güçlü bir versiyonunu başlatmayı planlıyor.

Ancak şimdi, NASA’nın bu roket roket yükseltmesini geciktirebilme ihtimali bulunuyor ve bunun yerine mürettebatı SLS'in daha küçük bir versiyonuyla uçurabileceği belirtiliyor. Eğer bu plan gerçekleşirse, uzay aracının daha güçlü bir versiyonuna binemeyeceklerinden dolayı, ekibin kendisine yapması gereken farklı bir görev türü bulması gerekecek. NASA yetkilisi Robert Lightfoot konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Eğer EM-2 bu şekilde uçarsa, misyon profilini değiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kısaca özetlemek gerekirse NASA, bu düşünceyle 2023'teki insansız test uçuşunu ve yine aynı yıldaki 2023'teki ilk insanlı görevi yapmayı planlıyor. NASA bu adımları son olarak sağladığı fonla gerçekleştirecek. Dolayısıyla ajans, biri daha küçük SLS için, diğeri de roketin daha büyük bir versiyonu için çalışmalarını sürdürüyor. NASA büyük versiyonu hazırlamadan önce küçük versiyonu fırlatma rampasına çıkarabilir.