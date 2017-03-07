NASA, Evrendeki 'En Soğuk Noktayı' Yaratmak İstiyor!

Bilim insanları, Bose-Einstein yoğuşmasını ve birbirinden ilginç cihazları kullanarak, uzayın derinliklerinden çok daha soğuk bir nokta yaratma amacı güdüyor.

NASA, bu yaz evrendeki en “soğuk” noktayı yaratma amacında. Nasa'nın geliştirdiği mimaride lazerler, vakum odası, elektromanyetik “bıçak”, gaz partiküllerinin enerjisini ortadan kaldırmak ve neredeyse hareketsiz kalana kadar yavaşlatmak için kullanacak.

Bu araç takımına Soğuk Atom Laboratuarı (CAL) adı veriliyor ve NASA'nın Pasadena California'daki Jet Propulsion Laboratory tarafından geliştirilmiş. CAL'in montajı, Ağustos ayında gerçekleşecek SpaceX CRS-12 uzay yolculuğu öncesinde gerçekleşecek. Hali hazırda son aşamaya gelindi bile.

Cihazlar, gaz atomlarını mutlak sıfırın üstünde bir dereceye kadar soğutacak şekilde tasarlanmış. Bu alanda uzayın derinliklerinden 100 milyon kat daha soğuk bir yapı yaratılabilir. CAL Projesi Uzmanı Robert Thompson, "Hiper-soğuk atomların incelenmesi, madde konusundaki anlayışımızı ve yer çekiminin temel doğasını yeniden şekillendirebilir. Soğuk Atom Laboratuvarı ile yapacağımız deneyler yer çekimine ve karanlık enerjiye ait çoğu sırrı aydınlatacak." ifadeleri kullanıyor.

CAL'in içindeki atomlar aşırı soğutulduklarında, Bose-Einstein yoğuşması olarak bilinen farklı bir madde halini oluşturuyor. Bu durumda, tanıdık fizik kuralları etkisini kaybediyor ve kuantum fiziği kontrolü ele geçiriyor. Madde dalgalar halinde gözlenebiliyor. Atomların sıraları birbirleriyle uyumlu hareket ediyor ve bu eşsiz bir olay.

NASA, daha önce hiç uzayda Bose-Einstein yoğuşması yaratmadı veya gözlemlemedi. Robert Thompson, CAL'daki Bose-Einstein yoğuşmasının beş ille 10 saniye arasında gözlemlenebilir olacağını tahmin ediyor.