Ağustos'ta gerçekleşecek olan güneş tutulması sırasında toplanacak bilgilere çok önem veren NASA, Amerika'da görülecek olan güneş tutulması sırasında orada olan olabildiğince çok insandan yardım istiyor.

Bu yıl 21 Ağustos’da büyük bir güneş tutulması yaşanacak. NASA veri toplama konusunda insanların yardımına ihtiyaç duyuyor. NASA tarafından desteklenen bir eğitim girişimi olan GLOBE programı, güneş tutulması yolunda olanları, bulgularına katkıda bulunmaya teşvik etmek için bir uygulama başlattı.

Güneş tutulması Amerika Birleşik Devletleri genelinde görülecek ve Ağustos ayı tutulması sırasında NASA, aşırı sıcaklığın nasıl değişeceği konusunda ülke genelindeki insanlardan bilgi toplamak istiyor. NASA insanlara ücretsiz Globe Observer uygulamasını indirtmek ve uygulamadaki talimatlar doğrultusunda termometre ile bilgi toplamak istiyor.

Yardım koordinatörü Kristen Weaver NASA’nın hava şartları ne olursa olsun olabildiğince fazla insanın bu projeye katılmasını istediğini söyledi. Bu projenin gelecekteki bir çok projeye de ilham kaynağı olacağı düşünülüyor. Artık bilimin içinde olmak, bilim adına bir şeyler yapmak için bilim adamı olmaya gerek kalmadı gibi görünüyor.