NASA, Mars'taki Yaşanabilecek Üç Araziyi Tespit Etti Bile!

NASA, çeşitli alanlardan uzman bilim adamları ile yaptığı araştırmalar sonucunda, Mars'ta yaşanabilecek üç araziyi tespit etti bile.

Mars, 2020 yılında ulaştığımızda yüzeyindeki numunelerden örnek almak için çabucak delinmeye başlayacak. NASA, matkaplayacakları alanlar hakkında henüz kesin karar vermedi ancak Kaliforniya'daki Monrovia'daki bilim insanları ile yaptıkları ortak çalışma ile ilgili alanı üçte bir düzeyine kadar daraltmayı başardı.

Bilim insanları, Mars Orbiter tarafından gönderilen gönderilen görsellerle yaşamı destekleyebileceğimize inandığı noktalar için danışma kararı aldı. En çok oy alan bölüm Jezero Krateri oldu. Jezero Krateri, Tahoe gölü ile benzer yapıları paylaşan bir mimari. Arazi, uzun zaman önce su ve tortuları besleyen büyük bir nehre bağlı konumdaydı.

En yüksek ikinci oy alan kısım ise Kuzeydoğu'da bulunan Syrtis. Syritis'in alanında bir çeşit sıcak su akımı dolaşmıştı.

Son olarak ise "Spirit Serserisi" olarak adlandırılan, en tartışmalı ve son alan olan Columbia Hills var. Columbia Hills'de, yeryüzünde hidrotermal maden yatakları oluşturan silis kayaçlarını mevcut. Ancak bu kayaların yaşama ne kadar katkı sağlayacağı şüpheli.

NASA, 2020 yılında belirlediği sitelere göre yaklaşık iki yıl delme işlemi yapacak. Bu numunelerin Dünya'ya geri döndürüp geri getirilmesine bağlı olarak yaşam alanları belirlenecek. Söz konusu uzay aracı "Gezici" eve zamanında geri gelmeyecek olursa, NASA farklı yöntemler bulmak zorunda olacak. Eğer başarılı olunursa, yabancı gezegelere ait incelediğimiz ilk jeolojik parçalarla buluşacağız.,