NASA Süper Bilgisayarıyla Okyanuslarını İncelemeye Başladı

NASA Advanced Supercomputing(NAS) sayesinde araştırmacılar, iklim değişikliklerini daha detaylı inceleyecekler.

NASA araştırmacıları, Silikon Vadisi'nde bulunan Ames Araştırma Merkezi'nde yeni geliştirilen yüksek çözünürlüklü simülasyonlar üreten NASA Advanced Supercomputing(NAS) sistemi sayesinde, dünya okyanuslarındaki akımları daha detaylı inceleyebiliyorlar. 128 ekrandan oluşan 'hiperduvar', 3 metre yüksekliğe ve 7 metre genişliğe sahip. Dünya'nın tamamındaki ya da belirli bir bölgedeki sıcaklığı, rüzgarı, suyun yoğunluğu ve hareketlerini yüksek konsantraslı şekilde gösteriyor.

Araştırmacılar bu simülasyonlar sayesinde okyanus hareketlerini ve bu hareketlerin iklime olan etkisini inceleyecek. Ayrıca küresel ısınmanın okyanuslar üzerinde yaptığı değişiklikler de detaylı bir şekilde görüntülenebilecek. NASA'nın süper bilgisayarı Pleiades'in çalışmalarını da analiz eden sistem, daha önce fark edilmeyen ayrıntılan görülmesini sağlayacak. Verilerin boyutu çok büyük olduğu için daha önce araştırmacılar yüksek çözünürlüklü olarak simülasyonları izleyememişlerdi.

Peki sistem nasıl çalışıyor?

Sistem, Pleiades'in veri toplama gücü ile 'hiperduvar'ın bu verileri işleme gücüne dayanıyor. Pleiades, tek başına verileri analiz edip yüksek çözünürlüklü hale getiremiyordu. Ancak artık hiperduvar sayesinde dünyanın en güçlü görselleştirme sistemlerinden biri olmuş durumda.

Araştırmacılar bu sistemi geliştirmekte bazı öncelikli nedenleri var: