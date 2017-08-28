NASA, Mars Buzullarının Görüntüsünü Paylaştı!

NASA, Mars'ın Kuzey Yarımküre'sinden çektiği karbondioksit buzullarının fotoğrafını web sitesi üzerinden paylaştı.

NASA, Mars’ta su bazlı kar yağışları tespit etti. Yalnızca Mars gecelerinde gerçekleşen yağışlar çok uzun sürmüyor ve yağan karın çok az bir kısmı yüzeye ulaşabiliyor. Mars yüzeyinde buz miktarı oldukça fazla. Fakat bunlar, kuru buz da dediğimiz donmuş karbondioksit buzu. Havalar ısındığında ise buzlar erimiyor, doğrudan süblimleşerek buharlaşıyor. Soğuduğunda ise yeniden katı hale geliyor.

Bu ani sıcaklık değişimleri sırasında NASA, Mars’ın hafif rüzgarlarıyla oluşan tepelerdeki buzulları gösteren muhteşem bir fotoğraf yakaladı. Mars’ın Kuzey Yarımküre’sinden çekilen fotoğraftaki buzullar, kuzeye yaz geldiğinde yeniden buharlaşarak atmosfere karışacak.