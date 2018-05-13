Space Nation Navigator adlı bir uygulama, indirenlere inanılmaz bir fırsat sunuyor. 6 aylık bir süreçten sonra uygulamanın puan sıralamasında üst sırada olan kişiler önce İzlanda'ya, sonra da aralarından bir kişi uzaya gönderilecek.

Özel uzay turizmi gün geçtikçe daha da gelişmeye devam ediyor. Space Nation adlı Finlandiyalı bir uzay turizmi start-up'ı, NASA ile birlikte geliştirdiği Space Nation Navigator adlı bir uygulama yayınladı. Uygulama, ilk astronot eğitim uygulaması olma özelliği taşıyor.

Gelecekteki uzay turistlerini oyunlar, eğlenceli ama zorlayıcı testler ve çeşitli egzersizlerle sınayan uygulamada "vücut", "zihin" ve "sosyal" adlı farklı kategoriler bulunuyor. Bu testlerde pek çok hayatta kalma becerisine ait bilgileriniz puanlandırılıyor. Ayrıca uygulama, telefonunuzdaki fitness uygulamalarına da bağlanıyor ve böylece daha farklı egzersizler de sunuyor.

NASA tarafından yayınlanacağı bir yıl önce duyurulmuş olan bu uygulamada, yüksek skor elde etmenin büyük ödülleri var. Örneğin yeterince puan alırsanız, İzlanda'ya bir seyahat de içeren bir antrenman programına katılma hakkı elde ediyorsunuz ve yanınızda üç arkadaşınızı daha götürme hakkınız oluyor.

Önümüzdeki iki sene içerisindeyse, uluslararası çapta bir yarışmaya katılacak olan yüksek puanlı kişiler arasından birisi, uzaya gönderilecek.

Uzayı seven biriyseniz, en büyük hayallerinizden biri, bir telefon uygulamasıyla gerçekleşebilir. İşte teknoloji, bu noktalara kadar geldi ve daha da heyecan verici gelişmeler hiç de uzak değil...

Uygulamayı indirmek için: Google Play - App Store

Uygulamanın web sitesi için buraya tıklayın.