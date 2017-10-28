NASA ve Almanya Ortak Yapımı Uydu Misyonunu Tamamladı

ABD ve Almanya tarafından ortak bir şekilde üretilen GRACE uydusu 15 yılı aşkın sürenin sonunda misyonunu sonlandırdı.

Bir Cassini değildi ama yine de büyük işler yaptı. GRACE, Dünya'yı sürekli izleyerek gezegenimizin nasıl değiştiğini kaydetmiş ve bilimsel veriler sağladı. İkiz bir uydu olan GRACE, (1 ve 2 olmak üzere) aynı zamanda Dünya'nın yer çekim alanını ölçme görevini de sürdürdü.

GRACE'in görevini yerine getirmesi için her iki uydunun da sorunsuz şekilde çalışması gerekiyordu ancak Eylül ayında GRACE 2'nin pillerinde bi sorun baş gösterdi. Bilim insanları tarafından düzeltilemeyen GRACE 2 Kasım ayında atmosfere girebilir. Dünya'ya düşecek olan uydu hayati bir risk oluşturmayacak. Bu arada bilim insanları gelecek yıl başına kadar GRACE-1'den elde edebilecekleri tüm verileri almaya çalışacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alman Araştırma Merkezi (GFZ) Yönetim Kurulu Başkanı Reinhard Hüttl, "GRACE misyonunda gurur ve şükranla geri döndük" dedi. Hüttl, "15 yıl boyunca uydu, yeryüzünün yerçekimi alanını ve değişkenliklerini son derece hassas bir şekilde ölçtü ve bu, örneğin, yer altı sularında veya buzul geri çekilmesindeki değişiklikleri doğru bir şekilde belgelememize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı. Reinhard Hüttl, GRACE uydularının Dünya'nın daha iyi anlaşılmasına büyük ölçüde katkıda bulunduğunu vurguladı. GRACE 2'nin düşmesi misyonun bittiği anlamına gelmiyor. 2018 yılı başlarında bir değişim olacak ve Dünya'nın gözlenmesi görevi sürdürülecek