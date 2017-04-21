NASA, Venüs'te Bile Çalışabilecek Bir Bilgisayar Geliştirdi!

Güneş sisteminin en sıcak gezegeni olan Venüs, araştırılması en zor gezegenlerden biriydi. Ancak Amerikan Uzay Ajansı, Venüs'te bile çalışabilen bir bilgisayar üretti.

Merkür, Güneş'e en yakın gezegen konumunda ve doğal olarak pek çok kişi tarafından Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegeni olarak kabul ediliyor. Bu sıkça yapılan bir hata ve oldukça doğal. Venüs ile Merkür'ün görünüşlerini karşılaştıran ve konuda uzman olmayan herkes Merkür'ü en sıcak gezegen olarak kabul edecektir. Oysa Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegeni aslında Merkür değil Venüs.

Venüs'ün yüzey sıcaklığı 460 derece düzeyinde ve atmosferi, Dünya'nın atmosferinden 90 kat fazla karbondioksit ile dolu. Geçmişte böyle muazzam sıcaklıklarda, uzun süre yüzey incelemesi yapmak mümkün değil ama bu değişti. NASA söz konusu projeyi Aralık 2016'da sergilemişti.



Dünya ve Venüs

Bilgisayardaki yongaların gezegende çalışabilme süresi 521 saati buldu. Bu da, birkaç yıl öncesine kıyasla çalışma süresinin 10 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. NASA'nın beyin takımından Phil Neudeck'e göre söz konusu mimari birkaç yıl içerisinde tamamen olgunlaşacak ve Venüs'ün tüm sırlarını keşfetmek mümkün olacak.Teknoloji bu şekilde gelişmeye devam ederse, gezegen üzerinde uzun süreli keşif görevleri gerçekleştirilebilir.