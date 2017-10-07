Naziler, Dünya'nın en kötü çağları yaşamasına sebep olan topluluk olarak hepimizin malumu. Bu toplulukla işbirliği içerisinde olan birden çok dev şirket de var. Onları sıraladık.

Bilinen Dünya tarihinin, en kanlı, en karanlık dönemleri sizin de bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı zamanları. 60 ile 65 milyon arasında insanın hayatını kaybettiği bu savaşın çıkmasına sebep olan ise hiç kuşkusuz Hitler diktatörlüğündeki Naziler.

Nazi'ler aslında, karanlık ve kanlı tarafını herkesin bildiği ve Dünya'nın çok büyük çoğunluğu tarafından ideolojisine lanet edilen bir siyasi parti. Ancak, Naziler her zaman böyle anılmıyordu. Savaş öncesinde ve savaş döneminde günümüzün birçok dev şirketi o dönem Nazilerle işbirliği yapmış ve teknolojiye yön vermişti.

Bu şirketler ideolojik olarak gerçekten Nazileri savunuyor muydu, bilinmez ancak o dönem toplama kamplarındaki kölelerin emekleriyle büyük üretimler ve karlar yaptıkları bir kesindi.

İşte Nazi işbirlikçileri olan en tanınmış şirketler ve markalardan bazıları:

IBM

Naziler Holokost şehrini işgal etmek için birçok makineye ihtiyaç duyuyordu ve bazıları IBM tarafından sağlandı: Savaş başlamadan önce, IBM büyük bir uluslararası bilgi işlem şirketi olmuş ve Almanya'da önemli işler yapmıştı. 1933 yılında Nazi yönetiminin henüz başıyken şirket başkanı Thomas Watson şahsen Almanya'ya gitmiş ve orada bir IBM fabrikası kurmuş ve yan kuruluş Dehomag'ın sermayesini denetlemişti. Dehomag, Nazi hükümeti tarafından Almanya'nın büyük çaplı nüfus sayımını gerçekleştirmek üzere kullanıldı. Bu nüfus sayımı, Yahudilerin, Çingenelerin ve diğer etnik grupların yerlerini işaretlemek için kullanıldı. IBM ayrıca Nazilere veritabanlarında arama yapabilecek kart sıralama sistemi de sağladı. Savaşın bitiminde IBM araştırıldı ancak o tarihte kayıtlar şirketi suçlamak için yeterli değildi. Bugüne kadar IBM, Holokost'taki suç ortaklığı yüzünden asla özür dilemek istemedi.

Volkswagen

(Hitlerin Volkswagen fabrikasını açışı)

Diğer Nazi işbirlikçilerinin aksine Volkswagen, yalnızca Nazilerle işbirliği yapmadı, onlar tarafından oluşturuldu. Volkswagen doğrudan Adolf Hitler'in emirleri altında ilerleyen bir projeydi. 1930'ların başında, Alman otomobil endüstrisi büyük ölçüde lüks otomobiller yaratmaya odaklandı. Ancak her 50 Alman'dan sadece bir tanesi bu araçlara sahip olabiliyordu. 1934'te piyasadaki bu boşluğa hitap etmek isteyen Hitler, Nazi hükümetinin "Halkın Otomobili" projesini devreye sokmasını emretti. Volkswagen'in "Volks-" anlamına gelen insanları, özellikle de Almanlıları ve "-wagen" in anlamını taşıyan bu fikri taşımaktadır. Şirket, Nazi hükümeti tarafından belirlenen miktarlarla vatandaşların maaşından kesintiye gidiyor ve bu arabalardan sahip olmasını sağlıyordu. Bununla birlikte, 1939'da Almanya II. Dünya Savaşı'na başlamadan önce bu arabaların sadece az bir kısmı üretildi. Porsche bunun yerine Nazi genişlemesine yardımcı olmak için askeri araçlar tasarladı ve inşa etmeye başladı. Bu arada, Volkswagen, çoğunlukla üst düzey Nazi yetkilileri için "Halk Arabası" nı üretmeye devam etti. Bu süre boyunca Volkswagen, otomobillerini yapmak için toplama kamplarından 15.000'den fazla köle kullandı.

The Coca-Cola Company

Coca-Cola Şirketi , Nazi Almanyası aracılığıyla oldukça büyük karlar elde etti. Hatta şirketin bugün de çok popüler olan ürünü fanta o zamanlar doğdu. Ancak Coca-Cola'da işler o kadar iyi gitmedi, önce kola şurubunun ithali yasaklandı ardından bir Coca-Cola şişesi kapağında İbranice yazı görüldüğü söylendi. Bu Coca-Cola'nın gizli bir Yahudi tarafından yönetildiğinin kanıtıydı. Bu düşünceye ve Alman tüketicilerinden elde edilen kâr kaybına karşı koymak için Keith, Almanya'daki Coca-Cola Şirketini, pro-Nazi olarak agresif bir biçimde pazarlamaya başladı. Özellikle Nazi gençliğini hedefleyen şirket savaşın başlamasıyla ithalat yapamadıkları için büyük zarar gördü. Ancak şirket başkanı Keith, yerli ürünlerle yeni bir şurup geliştirdi. Bu yeni içeceğin adı da 'Fanta' oldu.

Hugo Boss

Listedeki en bilindik marka bence Hugo Boss. Zira Nazi subaylarının nesnel bir perspektifle bakıldığında gerçekten şık olan üniformalarının yaratıcısı bu şirket. Hatta Hugo Boss'un patronu Nazi partisine de erken dönemlerde üye oldu ve onlara aylık bağışlarda bulundu. 1933 yılında Hugo Boss, SS ve Hitler Gençleri için üniforma ve standart Nazi kahverengi gömlekleri üretiyordu. Bu üretimleri yaparken de yine Nazi toplama kamplarındaki köleleri kullandılar.

Associated Press

( AP News tarafından çekilen Hitler'in Nazi birliklerini inceleyen fotoğrafı.)

Associated Press, bugün dünyanın birçok büyük haber kuruluşu tarafından yoğun olarak kullanılan bir Amerikan haber ajansı. Ancak onlar da 1930'larda Nazilerle işbirliği yapan şirketlerden. Nazi hükümeti birçok uluslararası basın kuruluşuna baskı uygulayarak onların kendi yasalarına uymak yönünde baskı altına aldı. Çoğu uluslararası haber kuruluşu bu koşullar altında Nazi Almanyasından çekildi ancak AP, kalan tüm yerel Yahudi personelini görevden aldı. 1935 yılına gelindiğinde, AP halihazırda Almanya'da faaliyet gösteren birkaç uluslararası haber kuruluşundan biriydi. Keystone ve Wide World Photos gibi büyük İngiliz-Amerikan haber ajansları Nazi hükümeti tarafından ülkeden men edildi. Bununla birlikte AP, Nazileri yatıştırmaya yönelik çabalarının devam etmesi nedeniyle ülkede kaldı. AP'nin haberleri Nazi propagandasına yardımcı oldu.

KODAK

İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonraki on yıllar boyunca hiç kimse Amerikan fotoğraf ve teknoloji şirketi Kodak'ın Nazi işbirlikçisi olduğunun farkında değildi. Ancak 2000'li yılların başında, Ulusal Arşivlerde açığa çıkan yeni bilgiler, Kodak'ın Nazi Almanyası ile olan ticari ilişkisinin kapsamını ortaya koydu. Savaş döneminde de Almanya'dan ayrılmayan şirket, ABD'nin düşmanlarla ithalat yasağına rağmen ülkeden ayrılmadı ve onlarla alışverişine devam ett. Şirket iç belgelerinde bunun kar temelli olduğunu belirterek yaptıkları şeyin kötü olmadığını savunmaya devam etti.

Bayer

Bayer, günümüzün ilaç üreticileri arasında en büyüklerden biri olma özelliğini korumaya devam ediyor. Asprin, ile tanınan şirket önceleri bağımsız bir şirket olarak kuruldu ancak 1930'lara gelindiğinde IG Farben, şirketinin bir parçası olan Bayer, Nazilerlerle büyük işbirliği yaptı. Almanya Çekoslovakya'yı işgal ettiğinde, IG Farben Nazi hükümeti ve ordusu ile kimyasal fabrikaları ele geçirmek için ortak hareket etti. IG Farben, Yahudileri ve diğer "istenmeyen şeyleri" öldürmek için Zyklon B gazını da üreten şirket.