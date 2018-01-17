NBA takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, gelecek sezondan itibaren Bitcoin ile bilet almanın mümkün olacağını açıkladı.

ABD’li iş adamı ve NBA takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi olan dolar milyarderi Mark Cuban, bir Twitter kullanıcısının ‘Dallas Mavericks maçlarına ne zaman bitcoin ile bilet alabileceğiz?’ diye sorması üzerin ‘Gelecek sezon’ cevabını verdi.

Cevap çok net, Cuban şaka yapıyor olmasın? Hayır yapmıyor. Bir kripto para yatırımcısının söylediğine göre Dallas Mavericks, önümüzdeki yıl Bitcoin, Ethereum ve Cuban’ın iş birliği içinde olduğu şirketlere ait altcoinleri bilet satışlarında kabul edecek.

Bu durum her ne kadar iyi bir gelişme gibi gözükse de Dallas Mavericks'in bilet satışları ile ilgili uğraşması gereken bazı sorunlar olacak. Bu sorunların başında da Bitcoin ödemeleri yaparken ödenen işlem ücretlerindeki dalgalanmalar yer alıyor.

BitInfoCharts’a göre şu anda Bitcoin işlem ücretleri 26 dolar (96 TL). Bitcoin’in değerine göre bu ücretin düşük olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat yalnızca bir yıl önce Bitcoin işlem ücretinin 30 cent (1 TL) olduğunu bilmek durumu daha iyi açıklayabilir.

Bununla birlikte Dallas Mavericks, bilet satışlarında Bitcoinle ödeme kabul eden ilk spor kulübü olmayacak. Bir başka NBA takımı olan Sacramento Kings 2014 yılından bu yana Bitcoin ile bilet satışlarında ödeme kabul ediyor.