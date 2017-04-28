Topshop isimli kıyafet üreticisi ilginç bir adım atarak şeffaf görünüme sahip tamamı naylondan yapılan kot pantolonunu satışa sunduğunu duyurdu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı kıyafletler görebileceğimizi tahmin ediyoruz ancak birçok tekstil firması, yeni nesil teknolojileri kıyafetlerle buluşturmak yerinde oldukça farklı şeylere yatırım yapıyor. Öyle ki Topshop isimli bir kot üreticisinin attığı son adım bir hayli ilginç.

Daha önce diz kısmı naylon olan bir kotunu satışa sunan Topshop, bu kez tamamı naylon malzemeden üretilen ve şeffaf olan kot pantolonunu duyurdu. Bu pantolon, genellikle şort gibi kısa kıyafetlerin üzerine giyilerek hem şık bir görüntü sunma hem de soğuğa ve yağmura karşı korunmayı sağlıyor. Ancak tüm gün bir naylonla gezmek sizce de akıl kârı mı?

Tasarımsal olarak tamamı şeffaf olan bu kot pantolon size mantıklı gelebilir ama bu pantolonun tamamen naylondan üretiliyor olması, tüm gün boyunca üzerinizde bir ağırlık taşıyacağınız, bacaklarınızın hava almayacağı ve aşırı sıcak olacağı anlamını taşıyor. Haliyle tamamı şeffaf olan bu kotu tüm gün giymek pek de akıl kârı değil.

Topshop'un tamamı şeffaf olan bu kotu 99 dolardan satılıyor. Birçok kişi, bu kotun gereksiz olduğunu ancak şirketin adını duyurmak için böyle ilginç bir adım attığını öne sürüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bütün gün üstünüzde taşıyacağınız 90 dolarlık bu şeffaf naylon pantolonu giymek ister misiniz?