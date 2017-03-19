Bilinen En Büyük Yıldız: VY Canis Majoris!

İşte evrenin bilinen en büyük yıldızı olan VC Canis Majoris hakkında ilginç bilgiler.

Büyük Köpek Takım Yıldızı içinde bulunan VY Canis Majoris ya da kısa adıyla VY CMa, bilinen en büyük yıldız ünvanını taşır. Dünya'dan yaklaşık 3.840 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu devasa yıldız aynı zamanda aydınlatma gücü en yüksek yıldızlardan birisidir.

Minnesota Üniversitesi profesörü Roberta M. Humphreys, VY CMa'nın yarıçapının 1800-2.100 güneş yarıçapı genişliğinde olduğunu ileri sürüyor. Boyutunun daha iyi anlaşılabilmesi için, eğer VY Canis Majoris'i Güneş'in yerine koyarsak VY CMa yaklaşık Satürn'ün yörüngesine kadar bir alan kaplar diyebiliriz. Yarıçapı için üst limit olan 2.100 güneş yarıçapını kabul edersek, ışığın yıldızın yüzeyinde tam bir tur atması için 8 saat gerekir; bu süre Güneş'te 14,5 saniyedir. Yani VY Canis Majoris'in etrafında bir tur atabilmek için yaklaşık 650.000 yıla ihtiyacımız olur. İçini doldurmak içinse 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (7 Desilyon)'dan fazla dünya gerekmektedir.

VY CMa'nın bilinen en büyük yıldız olduğunu göz önünde bulundurarak; henüz bilinmeyen yıldızlar da olduğunu fark edince, kendimizi oldukça küçük hissediyoruz

değil mi?