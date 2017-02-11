Aşırı Sıcak ve Soğuk Şeyler Neden Canımızı Yakar?

Sıcak ve soğuk birbirinden zıt şeyler olsalar da ortak buluştukları bir nokta var: her ikisi de insana acı verebiliyor. Peki neden aşırı sıcak ya da aşırı soğuk şeyler canımızı acıtıyor?

Hepimiz belki de kendimizi bildiğimiz andan itibaren sıcak ve soğuğun birbirinden tamamen zıt iki şey olduğunu biliyoruz ve birbirinden tamamıyla zıt olan iki şeyin ortak bir noktası olmayacağını düşünüyoruz ancak aslında sıcak ve soğuğun ortak bir noktası var.

Bu ortak noktanın ne olacağını soracak olursanız; aşırı sıcak ya da aşırı sıcak şeyler vücudumuzla temas ettiğinde canımızı acıtabiliyor. Örneğin eldivensiz bir şekilde bir buz kütlesini uzun süre elimizde tuttuğumuzda buzun elimizi acıttığını hissederiz ya da kaynar çayı taşırken yanlışlıkla üstümüze döktüğümüzde acıdan kıvranırız. Peki birbirinden zıt bu iki şey, nasıl oluyor da acı vermeyi başarıyor?

BBC'nin araştırmalarına göre vücudumuza temas eden şeyler bir uyarıcı oluyor ve beynimizin yardımıyla dokunma ya da mekanik uyarıcıları algılayarak bu uyarıcılara bir tepki veririz ancak bunun yanı sıra vücumuzda bir de propriyosepsiyon adı verilen bedenin yönelim ve konumunu algılamasını sağlayan iç algı ve vücudumuzun tehlike sezdiği uyarıcılara tepki vermesini sağlayan nosisepsiyon işlevleri mevcut. Bu işlev temel olarak vücudumuzun tehlikeden kaçmasını sağlıyor ve aşırı uyacıları tehdit olarak algılayarak vücudumuzun ondan kaçması için tepki vermesini sağlıyor.