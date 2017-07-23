Neil Armstrong'un Çantası 11.8 Milyon Dolara Satıldı

Daha sonra NASA'nın geri almaya çalıştığı çanta, Ay'dan alınan taş ve toz parçacıklarını içeriyor.

New York’ta bulunan bir müzayede evi, Armstrong’un vaktiyle Ay’dan topladığı ilk örneklerin bulunduğu çantayı açık artırmaya çıkararak, 1.8 milyon dolara sattı.

Çanta ilk olarak 69 yılında Ay’ın yüzeyine yapılan ilk insanlı uzay uçuşu olan Apollo 11 uçuşu esnasında kullanılmıştı.

Çantanın içerisinde Ay’dan toplanan küçük taşlar ve tozlar bulunuyor.

İsmi açıklanmayan bir kişi tarafından New York’ta bulunan Sotheby müzayede evinde açık artırmada satın alınan çantayı NASA geri istemişti. Araç dünyaya döndükten sonra Apollo 11 uçuşunda kullanılan tüm malzemeler Amerikan müze ve araştırma merkezi Smithsonian Enstitüsü’ne teslim edilmiş. Ancak sayım esnasındaki bir hata nedeniyle bu çanta, Johnson Uzay Merkezi’nde unutulmuş.

O yıllarda asıl özelliği hakkında bilgi sahibi olunmayan çanta 2015 yılında bir açık artırmada satılmış.

NASA çantayı geri almak için gayret etse de federal mahkeme çantanın satın alan kişiye ait olduğuna hükmederek, müzayede evinde satılmasına karar verdi.