Neil Armstrong’un Topladığı Ay Tozu, Açık Artırma İle Satılacak!

Temmuz ayında açık artırmaya çıkarılacak olan Ay tozunun 4 milyon dolara satılabileceği söyleniyor.

Neil Armstrong’un Ay'a ayak basmasının 48. yıldönümü olan 20 Temmuz için özel bir müzayede düzenleyecek olan müzayede evi Sotheby’s, Armstrong’un Ay’dan topladığı tozları açık artırmada satışa çıkaracak. Neil Armstrong’un “Ay Örneği Geri Dönüş Paketi”nin paha biçilemez bir eser olduğunu söyleyen yetkililer, tozun 4 milyon dolara alıcı bulmasını beklediklerini ifade ettiler. Açık artırmada Ay tozunun yanı sırada bir diğer astronot Buzz Aldrin’in Ay’daki imzalı bir fotoğrafı da satışa sunulacak.

Müzayede evinin internet sitesinde “Satışın en önemli parçası, en önemli uzay keşiflerinden birinde, Neil Armstrong tarafından Dünya’ya getirilen ay yüzeyinden elde edilen ilk örnekler olacak” şeklinde yapılan açıklamada, Ay tozunun açık artırmada satılacak en nadide eserlerden biri olduğu belirtildi.

Ay tozuyla ilgili çok ilginç bir anektodu da paylaşalım. Armstrong, incelenmesi için Ay tozunu bilim insanlarına göndermiş fakat paket yıllarca unutulmuştu. Sonrasında ise yanlışlıkla açık artırmaya çıkarılan paket, 995 dolara satılmıştı. NASA’nın hatayı fark etmesi üzerine aylar süren mahkemenin ardından paket yeniden NASA’ya teslim edilmişti.