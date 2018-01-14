Neil DeGrasse Tyson'lı Cosmos'un 2. Sezonu Geliyor!

Carl Sagan'ın ünlü bilimsel dizisi Cosmos'un Neil DeGrasse Tyson'lı yeniden yapımı "Cosmos: A Space Time Oddysey"in 2. sezonunun adı ve yayın tarihi belli oldu.

Carl Sagan'ın Cosmos isimli kitabı 1980 yılında dizileştirildiğinde, dünyada neredeyse bilimsel bir devrim oldu. İlk defa bilim, tarih ve felsefe gibi konular toplumun her kesiminden ilgilenilir hale gelmişti. Hala bile büyüklerimizin belgesel alışkanlığının bu diziden geldiği söylenir. 2014'te Carl Sagan'ın öğrencisi Neil DeGrase Tyson'ın sunacağı ve Family Guy'ın yaratıcısı Seth McFarlane'in yapımcılığını üstleneceği bir yeniden çekim yayınlandığında insanlar çok heyecanlanmıştı.

Özellikle de yenilenmiş bilimsel verilerle birlikte Carl Sagan'ın adeta masal anlatır gibi anlatışına, eğlenceli ve sempatik bir dille ilginç şeyler kazandıran Neil DeGrasse Tyson'lı "Cosmos: A Space Time Oddysey" epeyce beğenilmişti. Ancak 13 bölümlük mini dizinin hızlıca bitiyor olması, çoğu kişinin tadını damağında bırakmıştı ve oldukça iyi eleştiri notları alan yapımın uzun süredir devam sezonu isteniyordu.

Sonunda 2. sezon haberi Fox ve National Geographic Channel'dan geldi. "Cosmos: Possible Worlds" yani "Kozmos: Muhtemel Dünyalar" adını alacak 2. sezon için 2019'un Bahar ayına tarih verildi. Yine ilk sezon olduğu gibi 171 ülkede ve 43 dilde tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan 2. sezon, muhtemelen ülkemizde National Geographic kanalı üzerinden izlenebilecek.

2. sezonun da, 1. sezon gibi yapımcılığını Seth McFarlane, yazarlığını ise Cosmos Studios'un başı Ann Druyan yapıcak. Ayrıca National Geographic, diziyle birlikte kendi yayınevi üzerinden, dizinin 2. sezonu ile eş temalı ve aynı isimli bir kitap çıkaracak.(Carl Sagan'ın Cosmos'u ile birlikte de kitap çıktığı için Neil DeGrasse Tyson'lı ilk sezonda da kitap çıkarılmıştı) Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dizi için heyecanlı mısınız?