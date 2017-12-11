Netflix, 53 Kullanıcısını Tam Anlamıyla Trolledi

Kullanıcılarına neden A Christmas Prince'i 18 kez izlediklerini soran Netflix, eğlenceli cevaplar aldı.

Eğer merak ediyorsanız söyleyelim; evet, Netflix ‘A Christmas Prince’i kaç kez seyrettiğinizi kesinlikle biliyor.

Netflix Twitter’ın kurumsal hesabından Pazar günü yapılan paylaşımda, aşağıdaki enteresan istatistik yayınlanarak, gayet makul bir soru sormuştu:

Geçtiğimiz 18 gün boyunca ‘A Christmas Prince’i her gün izleyen 53 kişiye soruyoruz: Sizi kim incitti?

Tweet’e verilen tepkiler, komiklik ve mutedillik çizgisinin ortasında bir yerde yer alıyordu.

Hayranlık verici. ‘Bizi devlet gibi izliyor olmanız’ bölümü haricinde ;)

1. Aşağılayıcı 2. Oldukça ürkütücü

Burada bulunmamın tek nedeni Netflix’ten gizlice utanmak

Fakat sonra sonra, Netflix sadece takipçilerini kontrol ediyor gibi davranmaya başladı.

Neden insanlara bu şekilde sesini yükseltiyorsun Netflix?

Sadece iyi olduğunuzdan emin olmak istedim

Annem değilsin

Tamam tatlım

Netflix’in ‘Teen Titans Go’yu seyretme alışkanlıklarımız hakkında ne düşündüğü konusunda çok endişelenmeye başladım şimdi bak

Sorun yok, iyi gidiyorsun

En iyisi böyle şeylere kafayı takmayıp, ‘A Christmas Prince’i 19. Kez izlemek. O zaman tüm endişeler yok olup gidecektir.