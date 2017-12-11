Netflix, 53 Kullanıcısını Tam Anlamıyla Trolledi

Eğer merak ediyorsanız söyleyelim; evet, Netflix ‘A Christmas Prince’i kaç kez seyrettiğinizi kesinlikle biliyor.
Netflix Twitter’ın kurumsal hesabından Pazar günü yapılan paylaşımda, aşağıdaki enteresan istatistik yayınlanarak, gayet makul bir soru sormuştu:
Geçtiğimiz 18 gün boyunca ‘A Christmas Prince’i her gün izleyen 53 kişiye soruyoruz: Sizi kim incitti?
Tweet’e verilen tepkiler, komiklik ve mutedillik çizgisinin ortasında bir yerde yer alıyordu.
Hayranlık verici. ‘Bizi devlet gibi izliyor olmanız’ bölümü haricinde ;)
1. Aşağılayıcı 2. Oldukça ürkütücü
Burada bulunmamın tek nedeni Netflix’ten gizlice utanmak
Fakat sonra sonra, Netflix sadece takipçilerini kontrol ediyor gibi davranmaya başladı.
Neden insanlara bu şekilde sesini yükseltiyorsun Netflix?
Sadece iyi olduğunuzdan emin olmak istedim
Annem değilsin
Tamam tatlım
Netflix’in ‘Teen Titans Go’yu seyretme alışkanlıklarımız hakkında ne düşündüğü konusunda çok endişelenmeye başladım şimdi bak
Sorun yok, iyi gidiyorsun
En iyisi böyle şeylere kafayı takmayıp, ‘A Christmas Prince’i 19. Kez izlemek. O zaman tüm endişeler yok olup gidecektir.