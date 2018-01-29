Netflix’in Yeni Futbol Dizisi Juventus Şubat'ta Geliyor

Dünyaca ünlü İtalyan kulüp Juventus’un belgeselinin yer alacağı Netflix dizisi Şubat ayında yayınlanıyor.

Futbol tutkunlarının çok yakından beklediği yeni Netflix dizisi First Team Juventus FC’nin ilk bölümünün çıkış tarihi açıklandı. Dünyanın en büyük takımlarından Juventus’u anlatan belgesel-dizi projesi, 16 Şubat Cuma günü Netflix üzerinden yayınlanacak. First Team Juventus FC(İlk Takım: Juventus) ismiyle yayınlanacak belgesel ağırlıklı dizi, genel olarak Juventus’un bu sezon oynadığı maçlardan elde edilen görüntülerle oluşturuldu.

İlk Gününde 3 Bölüm Yayınlanacak

Bizzat Netflix’in kadrajından çekilen özel anların yer aldığı belgesel 16 Şubat günü tam 3 bölüm birden yayınlanarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Son günlerde büyük futbol kulüpleri, taraftarları için bu tarz projeler geliştirmeye hazırlanıyor. İtalyan futbolunun en büyük temsilcilerinden Juventus’un hikayesini merak ediyorsanız, bu Şubat ayında çok güzel bir futbol hikayesi izleyebilirsiniz.

Netflix, ilerleyen dönemde daha çok spor kulübü ile anlaşarak futbolun iç yüzünü bizlere göstermek istiyor. Belki de ülkemizin büyük kulüplerini de bu tarz projelerde görme şansına erişiriz. Netflix, Juventus’un ardından Manchester City’yle de benzer bir proje geliştiriyor.