Bright’ın Arka Plan Hikayesini Anlatan Bir Video Yayınlandı

Bright filmini izleyenlerin akıllarına takılan “sihrin tarihçesi” olayı, kısa bir video ile açıklandı.

Netflix kısa bir süre önce büyük bir bütçe ayırarak çektiği Bright filmini yayınlamıştı. Film ortaya çıktığından beri eleştirmenler tarafından pek iyi karşılanmamış olsa da, elflerin, orkların ve insanların birlikte yaşadığı modern dünyayı sunması açısından birçok kişinin büyük bir ilgisiyle karşılandı.

Evet, belki Bright harika bir film değildi, ancak izleyiciler için fantastik bir dünya yaratmayı başardığını da gözardı etmemek lazım. Yalnızca filmin konusu ve uzunluğunun yetersiz olmasından dolayı olayların bu hale nasıl geldiği ile ilgili çok fazla soru işareti kalmıştı. Netflix, bugün paylaştığı bir video ile hikayeyi daha iyi ele alıp filmin alt yapısını oluşturmak için kısa bir belgesel yayınladı.

Bu yarı belgesel, filmin geride bıraktığı pek çok soruyu cevaplayabildiği için Netflix kullanıcılarının ilgisini çekmiş durumda. Belgeseli filmden önce veya sonra izlerseniz, film hakkında soracağınız sorular önemli ölçüde azalacaktır.

Filmde yer alan sihrin doğuşunu anlatan belgesel, M.Ö 2600’de Mısırlı firavun ile başlayan sihir yarışının günümüze kadar ne şekillerde geldiğini bizlere gösteriyor. Peki, sizler Bright hakkında neler düşünüyorsunuz? Film hoşunuza gitti mi, yoksa arkasında çok fazla soru mu bıraktı? Yorumlarınızı bekliyorum.