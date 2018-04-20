Netflix, küçük ekranlardaki büyük beyaz perdeye geçiş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, sinema salonları zinciri satın alabilir.

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu Netflix, film ve dizilerini sinemalarda yayınlayabilmek için New York ve Los Angeles’da hizmet veren sinema salonlarını almak istediğini belirtti. Küçük ekranlardan büyük beyaz perdelere geçişe hazırlanan Netflix’in Los Angeles merkezli Landmark sinema salonlarını almak için çalışmalara başladığı, ancak karşılarına çıkan fiyatı çok yüksek buldukları ortaya çıktı.

Bir sinema salonu zinciri satın almak, eğlence devi olma konusunda adım adım ilerleyen bir firma için çok önemli sayılabilir. Kaliforniya merkezli Netflix firması, bu yıl film ve dizi projeleri için 8 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Şirket bu bütçeyle pek çok film ve dizi çıkaracak olmasına rağmen hala geleneksel film yapım endüstrisinin saygısını kazanamadı.

Geçtiğimiz ay Steven Spielberg, Netflix gibi içerik sağlayıcılarının filmlerinin Oscar gibi ödül törenlerinde yer almaması gerektiğini açıkladı. Bunun dışında Cannes Film Festivali yönetim kurulu, Netflix filmlerine ödül vermeyeceklerini duyurarak şirketin festivalde yer alan filmlerini kaldırmasını istedi.

Netflix, film ve dizileriyle 100 milyondan fazla abonesini memnun ediyor olsa da, film endüstrisini kazanmak için bu projeleri sinemalarda yayınlanması gerekiyor. Bu durum film endüstrisi cephesinde şirketin itibarını yükseltmesine yardımcı olacak. Netflix, sinema salonu satın alımı konusu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Şirket, muhtemelen önümüzdeki dönemde uygun sinema salonu zincirlerini araştırarak, film ve dizi projelerinin yeniden yarışmalarda yer almasını sağlayacak.