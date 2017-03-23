Dünyanın en popüler Japon mangalarından ve animelerinden olan Death Note, Netflix tarafından orijinal film olarak sunulacakken ilk tanıtım videosu da geldi!

Ülkemizde bir çizgi roman kadar büyük kitlesi olmasa da sevenlerin de deli gibi sevdiği Japon mangalarının küresel çapta başarı yakalamış önemli eserlerinden biri olan Tsugumi Ohba and Takeshi Obata üretimi Death Note, özellikle anime serisi ile milyonlarca hayran kitlesine ulaşmıştı.

Şimdi ise Amerikan yapımı versiyonunu göreceğimiz Death Note, Netflix tarafından orijinal film olarak sunulacak. 25 Ağustos 2017 tarihinde sadece Netflix’ten izlenebilecek olan yapımda Nat Wolff, Margaret Qualley, Keith Stanfield, Paul Nakauchi, Shea Whigham ve Willem Dafoe gibi isimler bulunuyor.

Anime ve manga severlerin pek hoşuna gideceğini düşünmediğim film, diğer bir yandan anime ve manga sevmeyip Death Note’u bu sebeple okumamış/izlememiş ve belki de hiç bilmiyor olanların da konu itibariyle fazlasıyla seveceğini düşünüyorum.

Bakalım 25 Ağustos’ta göreceğiz, nasıl bir sonuç ortaya çıkacak merakla bekliyoruz.