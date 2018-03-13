New York Metrosu; 1995 yılında yaşanan facia yüklü bir kazanın yansıması olarak, günümüzde hala kapasitesinin altında kullanılarak idame ettiriliyor.

New York Metrosu, dünya genelinde pek de övülmeyen bir metro olmasıyla tanınıyor. Gerek yoğun nüfus, gerek yetersiz tren sayısı, gerek konserveyi andıran vagonları, gerek haddini aşan gecikmeleri ile aslında bu dev metropolün yeraltı taşıyıcısı, maalesef bu kötü şöhreti hak ediyor gibi görünüyor. Peki sizce böylesine büyük bir kentin bu denli sorunlu bir metro sistemine sahip olmasının en temel sebebi nedir?

MTA (Metropolitan Transportation Authority) belgelerine dayanan bir araştırmaya göre 1995 yılında Williamsburg Köprüsü’nde yaşanan kaza; bir J treninin M trenine arkadan vurması sonucu, 1 insan hayatına ve 60 yaralıya mal oldu.

Ve evet, bu elim kaza sonucu olarak, bu tür bir facianın tekrar yaşanmaması adına o tarihten bu yana MTA’nın, metro trafik akışını önlem olarak yavaşlattığı ortaya çıktı. Suç her ne kadar J treninin makinistinde bulunsa da ‘trafik sinyal’ yavaşlığının da bu kazanın ana sebeplerinden biri olduğu kararına varıldı.

Bu konunun tekrar gün yüzüne çıkmasının en temel sebebi ise ‘MTA’nın sistemi düzeltmek için planladığı 836 milyon dolarlık devasa bir harcama! Birçok araştırmacı ve kamuoyu açısından, zaten eski bir ürkekliğe dayanan bu sorunun, bu denli devasa bir yatırım ile çözülüp çözülemeyeceği üzerine tartışmalar devam ededursun, biz de ulaşım aksaklıklarının büyük kentlerin global bir laneti olup olmadığını düşünelim.

Siz ne dersiniz, benzer sorunlar bizim ülkemizde de mevcut mu ve sizce çözülebilir sorunlar mı?