Nike, yanındaki ekranı sayesinde önceki tur yaptığınız dereceyi yanınıza avatar olarak ekleyerek, kendi kendinizle yarışmanızı sağlayacak .

Nike, bilindiği üzere spor malzemeleri satan dünyaca ünlü bir firma. Her sene çıkardığı ürünlerle insanları daha fazla spor yapmaya teşvik eden firma, özellikle ayakkabıları ile ülkemizde de son derece aktif hizmet veriyor. Dünya genelinde hazırladığı reklam çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettiren Nike, Singapur Manila’da çok güzel bir projeye imza attı.

Nike, Manila şehir merkezinde ayakkabı görünümlü devasa boyutta, sınırsız bir stadyum yaptı. Bu stadyum, yeni NikeRunning ayakkabıları olan Nike Lunar Epic’in 100 metre boyundaki devasa modeli şeklinde tasarlandı.

İnsanların sürekli oturarak çalıştığı, bol kalorili fast foot yemekleri yediği bir dönemde koşmanın önemine vurgu yapan Nike, stadyumu starateji ve yaratıcılık ile birleştirerek ortaya başarılı bir iş çıkarmış. Stadyumun en önemli özelliklerinden birisi, koşu yolunun sağında bulunan ve bütün parkuru çevreleyen ekranın bulunması oldu. Üstelik ekranın özelliği, sizi kendinizle yarıştırmaya zorlayacak.

Bu ekranda attığınız ilk turdan sonra, ikinci turda kendinizle yarışmanız sağlanıyor. Açıklamak gerekirse ilk turda koştuğunuzu takip eden ekran, ikinci tura başladığınızda ilk turda koştuğunuz değerlerin aynısını yapan bir avatar yaratarak onunla yarışmanızı sağlıyor. Her seferinde daha iyisini yapmaya çalışacağınız bu ekranlar sayesinde Nike, en büyük rakibinizin kendiniz olduğunu gösteriyor. Her seferinde 30 koşucunun kendi avatarını oluşturmasına izin veren ekranla kaplı parkur, 200 metrelik turlardan oluşuyor.