The Current War Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Başrolünde Sherlock dizisiyle gönüllerde taht kuran Benedict Timothy Carlton Cumberbatch’in yer aldığı The Current War filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Ben, Earl ve Ölen Kız, American Horror Story, Glee gibi sağlam filmlerin de yönetmenliğini yapan Alfonso Gomez Rejon’un yönettiği The Current War, elektriğin tüm gizemini ifşa eden deneyler yapan Thomas Edison, George Westinghouse ve Nikola Tesla'nın arasındaki rekabeti konu ediniyor.

Thomas Edison ve George Westinghouse’un dünyaya kendi sistemlerini yaymak amacıyla aralarında yaşadıkları müthiş rekabetin anlatıldığı filmde Edison, New York’un 5 büyük bölgesinden bir tanesi olan Manhattan’a elektriği getirirken, Westinghouse ise her şeyini ortaya koyduğu alternatif bir akım üzerinde çalışacak. Ona bu serüveninde hepimizin yakından tanıdığı Nikola Tesla yardımcı olacak.

Thomas Edison'ı Benedict Cumberbatch'ın, Nikola Tesla'ya Nicholas Hoult’un ve George Westinghouse'ı ise Michael Shannon'ın canlandıracağı film, öncelikle 24 Kasım 2017’de ABD’deki ‘bazı’ sinema salonlarında gösterilecek. 19 Ocak 2018’de ülkenin genelinde vizyona girmesi beklenen filmin Türkiye’ye ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Şimdiden Oscar’ın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen The Current War’ın fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.