Nintendo Switch'ten 2018 Yılı İçin Oyun Bombardımanı!

Wii U başarısızlığının ardından, 2017 yılında adeta damga vuran Nintendo Switch, 2018'e de bomba gibi gireceğe benziyor.

Yurtdışında 300 Dolar gibi makul bir fiyattan satılmasına karşın, ülkemizde fiyatı 2.000 TL bandında seyreden Nintendo Switch, harika bir konsol olmasına karşın henüz Türkiye'deki oyun severlerle pek fazla buluşamadı. Nintendo'nun Türkiye'de Switch için resmi bir distrübütörü bulunmadığından, fahiş fiyatlarla satılmaya devam edilmesine rağmen, yurt dışında adeta fırtınalar estiriyor.

Nintendo Direct etkinliği kapsamında, Nintendo'nun Switch'i 2018 yılında da gündemde tutmaya devam edeceği net bir biçimde ortaya çıktı. Konsoluna özgü oyunları birbiri ardına, hem de videoları ile birlikte tanıtan Nintendo, adeta gövde gösterisi yaptı. Tanıtılan oyunlara tek tek göz atalım dilerseniz.

1. Kirby Star Allies (16 Mart)

2018'in ilk çeyreğine yetişecek olan Kirby Star Allies, 2D yapısı ve soldan sağa oynanışı ile dikkat çekiyor. Oldukça rafine grafiklere ve keyifli bir oynanışa sahip olacak olan oyun, Nintendo'nun 2018'deki ağır toplarından olacak.

2. Mario Tennis Aces (2018 - İlkbahar)

Nintendo, Mario'ya dair ne yapsa tutuyor. Bunda her yeni Mario oyununda inovatif kararlar vermelerinin ve muhteşem eğlenceli yapısını korumalarının da yolu büyük. Mario'nun bu seferki teması Tenis olacak ve hızlı, arcade temelli oynanışıyla gönülleri fethedecek.

3. Donkey Kong Country: Tropical Freeze (4 Mayıs)

Nintendo bir kez daha fanlarını kalbinden vurmayı başardı ve Nintendo 64'deki efsane serisi Donkey Kong Country'i geri getirdi. Yaklaşık 4 ay sonra Switch'leri şenlendirecek olan oyun, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

4. Dark Souls: Remastered (25 Mayıs)

Zorluğuyla insanı cin atına bindiren Dark Souls, remastered versiyonu ile Nintendo Switch'e geliyor. Yenilenmiş grafik yapısı ve çözünürlük artışıyla görsel bir şölen sunacak olan Dark Souls: Remastered, aynı anda Xbox One ve PS4 kullanıcılarıyla da buluşacak.

5. The World Ends With You: Final Remix

Nintendo DS için piyasaya çıkan ve JRPG severlerin büyük ilgisiyle karşılaşan oyun Switch'e de uyarlanıyor. Yeni grafikler ve yeni içerikler barındıracak olan oyun, türün takipçilerini sevindireceğe benziyor.

Tüm bu oyun duyurularının yanında, Super Mario Odyssey gibi kült oyunlarına yeni içerikler sağlayacağını duyuran Nintendo, 2018'e çok hızlı girmiş gibi görünüyor. Umuyoruz en yakın zamanda Türkiye'deki satışlarla ilgili bir gelişme yaşanır ve Türkiye'deki Nintendo severler de bu cihazın tadına varma şansına erişir.