Nokia 8, DxoMark Testlerinden İyi Puan Alamadı!

Nokia 8, DxoMark'ın testlerinden beklenilenden düşük puan aldı.

Nokia'nın ilk Androidli amiral gemisi akıllı telefonu Nokia 8, hakkında bir çok şey söylense de cihaz 2017'de çıkan diğer amiral gemisi telefonlara göre fena bir başarı sağlamadı. Yine de sağlamlık testlerinde ekran dışında hiç de fena sonuçlar çıkarmayan cihazın, kamera performansı epeyce merak edilen öğelerden biriydi. Çünkü özellikle de Nokia, Android cihazlardan önce de, piyasadaki rakiplerine göre kamerası gayet iyi akıllı telefonlar piyasaya sürmüştü.

Kameraları belirli testlere sokan ve bunları puanlayan kuruluş DxoMark, aslında güvenilirliğinden çoğunlukla şüphe edilen bir kuruluş. Yine de genel bir fikir vermesi açısından şahsen güvenilir buluyorum. Bu yüzden Nokia 8'in DxoMark testleri genel anlamda bu sefer şaşırttı gibi. Kuruluşun Nokia 8 üzerinde yaptığı testlere göre, cihaza genel kamera performansı puanı 68 oldu.

Her ne kadar cihazın arka kamerası iki adet 13 mp'lik Carl ZEISS optikli kameraya sahip olsa da, kameranın donanımsal ve yazılımsal kurulumu piyasadaki diğer amiral gemisi akıllı telefonlara çok da eş değildi. Bu anlamda cihazın Pixel 2 ya da iPhone X kadar iyi bir puan alması beklenmiyordu. Yine de özellikle mobil video puanlarının bazı orta segment cihazların puanından bile düşük kalması oldukça ilginç bir sonuç oldu.

DxoMark'In Nokia 8'e "mobil fotoğraf" kategorisinde verdiği puan 72'yken, "mobil video" kategorisinde 62'de kaldı. Fotoğraf anlamında fena olmayan bir puana sahip olsa da, cihazın görünüşe göre video özelliği öyle çok da ilgi çekici değil gibi gözüküyor. Otomatik odaklama konusunda nerdeyse orta segment puanları alan cihazın, renk konusunda puanları fena olmasa da, genel bağlamda bir amiral gemisi cihazdan beklenebilecek puanlar değil.

Yine de Nokia 8'in özellikle de "Bothies" adını verdiği ana ekranda hem ön hem de arka kamerayla fotoğraf ve video çekme özelliği, kendini hala diğer amiral gemilerinden ayrıştırıyor. Fakat özellikle de bu kadar zamandır piyasadan uzak kalmış bir markanın, ilk amiral gemisi cihazında böyle bir kamera performansı vermesi şu anlık eksi bir yan. Yine de Nokia 9 ile birlikte HMD Global umarız bu durumu düzeltir.