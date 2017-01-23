Nokia'dan Snapdragon 835'li Amiral Gemisi Telefon Geleceği Kesinleşti!

Nokia’nın bu sene içinde piyasaya süreceği telefonlardan birinin amiral gemisi olacağı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu iddia, Nokia China tarafından da doğrulandı.

Nokia, Çin’de piyasaya sürülen Nokia 6 ile akıllı telefon pazarına iyi bir yeniden giriş yapsa da eski görkemini geri kazanması için önünde daha katetmesi gereken çok yol var. HMD Global, bu yıl içinde en az 6-7 tane Nokia markalı telefonu piyasaya sürecek. Bunlardan birkaç tanesinin ise MWC 2017’de tanıtılması bekleniyor.

MWC 2017’de tanıtılacak olan bu birkaç telefondan birinin amiral gemisi olacağı söyleniyor. Bununla ilgili önemli bir iddia ise, Nokia’nın yeni amiral gemisinin CES 2017’deki Qualcomm standında göründüğüydü. Ancak Qualcomm, bu iddiayı reddetti. Buna rağmen Nokia China, yeni amiral gemisiyle ilgili ilk ciddi bilgileri paylaştı. Çin’in sosyal paylaşım sitesi Weibo’da amiral gemisi telefon istediğini söyleyen bir Nokia hayranına cevap veren Nokia China, Qualcomm Snapdragon 835 barındıran bir telefonun üzerinde çalışıldığını belirtti. Bu telefonun daha önce sözü edilen Nokia 8 ya da Nokia P1 olma ihtimali çok yüksek, zira onun da Qualcomm Snapdragon 835 barındıracağı söyleniyordu.

Her ne kadar Nokia’nın yeni amiral gemisinin MWC 2017’de duyurulacağına dair söylentiler olsa da bu telefonun MWC 2017’de duyurulup duyurulmacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak Nokia 6’yı gördükten sonra, bu yeni amiral gemisi için de beklemeye değer gibi görünüyor.