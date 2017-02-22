Nokia'nın Yan Kuruluşu Withings, MWC'de Sürpriz Yapacak!

Nokia için akıllı saat ve giyilebilir sağlık aksesuarları üreten Withings, Mobile World Congress 2017'de şaşırtıcı bir duyuru yapmayı planlıyor.

Geçen yıl Nokia tarafından satın alınan Fransız şirketi Whitings, 26 Şubat'ta yapılacak MWC 2017 basın toplantısına katılacağını doğruladı.

Withings konuyla ilgili pek fazla ayrıntı vermedi ve sadece "heyecan verici bir açılış duyurusu"nu dünyayla paylaşmak istediğini belirtti. Fransız şirketi çoğunlukla giyilebilir sağlık cihazları ile tanınıyor, ancak Withings akıllı saat dünyasına da adım atmıştı. Firma, 2014 yılında Activite Sapphire akıllı saati piyasaya sürmüş ve ardından Activite Steel ve Activite Pop adlı iki farklı modelle aileyi zenginleştirmişti.

Withings'in ürettiği akıllı saatler hem Android hem de iOS akıllı telefonlarıyla uyumlu, ancak harici düğmelerden yoksun. Finlandiya şirketi tarafından satın alındığı için Withings, Nokia Technologies'in Dijital Sağlık bölümü altında faaliyet gösteriyor ve bu nedenle bu hafta tanıtılacak yeni cihazların hangileri olacağını söylemek zor.

Withings'in 26 Şubat'ta duyurabileceği olası ürünler arasında akıllı telefon aksesuarları, Nokia akıllı telefonlara özel bir sağlık uygulaması veya hatta bir Android Wear 2.0 akıllı saat bulunuyor. HMD Global, halihazırda MWC 2017'de en az üç Nokia markalı telefon tanıtmayı planlıyor: Nokia 3, Nokia 5 ve yepyeni bir Nokia 3310. Withings'in açıklaması bu telefonların herhangi biri veya tümü ile ilgili olabilir.