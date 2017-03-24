Nokia'nın Yeni Android Telefonları Yakında Satışa Sunulacak

HMD Global, Nokia'nın yeni telefonları Nokia 3,5 ve 6'nın Haziran ayına kadar 120 ülkede satışa çıkacağını duyurdu.

Uzun aradan sonra tekrar sahalara geri dönen Nokia'nın sahibi HMD Global, Nokia tarafından üretilen yeni Android telefonların çıkış tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce telefonların çıkış tarihi olarak yılın ikinci çeyreğini işaret eden şirket bu kez daha net detayları paylaştı.

HMD Global tarafından paylaşılan bilgilere göre Nokia'nın yeni Android telefonları Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 tüm dünya genelinde Nisan - Haziran 2017 tarihleri arasında satışa sunulacak. Telefonlar, belli aralıklarla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 120 ülkede satışa sunulurken modeller arasında şimdilik bölgesel bir ayrım yapılmayacağı konuşuluyor.

Peki Nokia 3310'un yeni versiyonu ne olacak?

Nokia yeni Android telefonlarıyla 120 ülkeye açılırken yenilenen Nokia 3310 modelini de elbette yaygın bir şekilde satışa sunmaya çalışacak ancak bazı ülkelerde operatörler 2G desteğini kestiğinden dolayı ve yeni Nokia 3310 sadece 2G ile çalıştığından dolayı bu konuya HMD Global'ın nasıl bir çözüm getireceği netleşmiş değil. Muhtemelen 2G olmayan ülkelerde yeni Nokia 3310'u göremeyeceğiz ya da Nokia bunun için farklı bir yöntem düşünecek.