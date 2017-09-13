Note 8 İlk Yazılım Güncellemesini Aldı!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 ilk yazılım güncellemesini aldı. Kamera ve kablosuz şarj konusunda iyileştirmeler getirilen güncelleme teslim edilmeye devam ediliyor.

Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note 8 Google Ağustos güvenlik yamalarını içeren ve cihaz için bir kaç iyileştirme yapılan güncellemesini almaya başladı. Samsung, Galaxy Note 7 faciasında sonra büyük titizlikle yürüttüğü Galaxy Note 8 modelinin ilk güncellemesini dağıtmaya başladı. Henüz hangi ülkeden dağıtılmaya başlandığı bilinmeyen güncelleme bir çok sorunu çözdü.

Kablosuz şarj konusunda sıkıntılarını dile getiren Note 8 kullanıcılarının şikayetlerine kayıtsız kalamayan Samsung yeni güncelleme ile beraber Galaxy Note 8'in kablosuz şarj sırasında yaşadığı ufak sıkıntıları çözdü.

Telefonun kamerasını daha kullanılabilir hale getiren güncelleme, N950FXXU1AQI1 sürüm numarasına sahip. Güncellemeyi henüz alamadıysanız, ayarlar sayfasından yazılım güncelleştirme sekmesinden güncellemeyi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, Galaxy Note 8'e gelen güncelleme kullanıcıların yüzünü ufakta olsa güldürmeyi başardı gibi gözüküyor.