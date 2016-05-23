Meşhur tuz dökme hareketi ve ilginç bir et aşkı ile dünya genelinde fenomen haline gelen Nusret, şimdi de söylentilere göre Narcos’un 3. sezonunda oynayacak!

Son dönemde Türkiye’nin dünya genelinde en meşhur kişisi haline gelen Nusret Gökçe, nam-ı diğer Nusr-et, tüm ünlülerin ve birçok organizasyonda aranan biri haline geldi. Kendi Instagram hesabından son dönemde Ürdün Kralı Abdullah, Leonardo DiCaprio, Rihanna, Danny Welbeck, James Corden, Manuel Neuer ve Fabio Capello gibi birçok ünlünün dikkatini çekmişti.

Şimdi ise geçtiğimiz gün Kolombiya’da Bogota’ya giden Nusret, paylaştığı fotoğraflara göre Narcos’ta Javier Pena’yı canlandıran Pedro Pascal ile fotoğraf atmış, ardından Cali Karteli olarak bildiğimiz Damian Alcazar (Gilberto Rodríguez Orejuela) ve Alberto Ammann (Helmer "Pacho" Herrera) yıldızların olduğu ekip ile toplu bir saltbae fotoğrafı attı.

Ardından haber sitelerine düşen detaya göre 3. sezon çekimlerinde bir konuk oyuncu olarak yer alan Nusret, bir sahnede restoranda et servisi yapacağı söyleniyor. Her ne kadar dizi eski Kolombiya’yı anlatması sebebiyle bir saltbae durumu abes kaçacak gibi gelse de görünüşe göre kendisine Netflix’te de yer bulmuş oldu.

Bakalım 3. sezonun hangi bölümünde Nusret’i göreceğiz, merakla bekliyoruz.