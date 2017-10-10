Nvidia Süper Hızlı Sürücüsüz Araç Bilgisayarını Duyurdu!

Nvidia, self-drive için ürettiği yeni bilgisayarını tanıttı. Üretilen bilgisayarın mevcutlardan 10 kat daha güçlü olduğu ve 320 trilyon işlemi yapabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

2017'nin en zeki 5 şirketinden birisi olan Nvidia, yeni sürücüsüz araç bilgisayarını tanıttı. Münich'te gerçekleşen tanıtımda konuşan şirketin CEO'su ve kurucusu Jensen Huang, Pegasus adını verdikleri cihazın, Audi, Tesla ve Volvo gibi araçlarda kullanılan bilgiasayarlardan 13 kat daha hızlı olduğunu söyledi.

Huang, yaptığı açıklamada, eski dünyanın, "Motorunuz ne kadar güçlü olursa, yolculuğu o kadar pürüzsüz olacak" dediğini belirterek gelecekte bu durumun değişeceğini ve sahip olunan hesaplamalı performansın konforu getireceğini savundu. Şirket CEO'su, ürettikleri yeni bilgisayarın bunu sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi. Yalnızca bir plaka boyutunda olduğu söylenen cihazın, 16 sensöre kadar veri işlediği, nesneleri tespit ettiği, arabanın yerini bulmaya yaradığı, yol planlaması yapabildiği ve aracın kendi kendisini kontrol edebilmesi için yeterli gücü sağladığı belirtildi.

Sürücüsüz otomobil piyasası gün geçtikçe kızışıyor ve Nvidia bu yarışta tek at değil. Ancak, yarışın aktörlerinden olduğu kesin. Gelecek yıl içerisinde testleri yapılacağı söylenen ürünün yönettiği araçların ne zaman otoyollara çıkacağı ise bilinmiyor. (Bu arada şirket bir kargo şirketinin araçlarına monte edebilmek için denemelerde bulunacak) Siz ne düşünüyorsunuz? Sürücüsüz araçlar en iyi performansı ve rahatlığı verebilir mi?