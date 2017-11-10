O Göktaşı Başka Yere Düşseydi Dinozorlar Yaşayacaktı

Yeni bir araştırma, dinozorların yok olmasına neden olan gök taşının farklı bir bölgeye düşmüş olması durumunda, dinozorların bugün hala hayatta olabilecekleri tezini öne sürüyor.

66 milyon yıl kadar önce bir şehir büyüklüğündeki gök taşı Meksika’nın Yucatan Yarımadası yakınına çarpmıştı.

Yoğun çarpma sonucunda 180 kilometre genişliğinde bir adet ‘Chicxulub’ krateri oluşmuş, Mesozoik-Paleojen neslinin tükenmesi olarak adlandırılan ve Dünya’nın biyolojik çeşitliliğinin %75’nin yok olmasına neden olan olay tetiklenmişti. Bu olayda 130 milyon yıldır yeryüzünde bulunan ve dünya hayatında hakimiyet kuran dinozor nesli de yok olup gitmişti.

Fakat bu olayın yok edici etkilere neden olmasının nedeni, gök taşının çarptığı yerle ilgili. Eğer Dünya üzerinde başka bir yere çarpmış olsaydı, dinozorlar bugün hala yaşıyor olabilirlerdi, diyor konuyla ilgili olarak araştırma yapan ekip.

Araştırmacı ekip yok olma olayının çarpma sonrasında gelişen etkiler nedeniyle gerçekleştiğini söylüyorlar. 9 kilometre genişliğindeki taş gezegenimize çarptığında depremlere neden olmuş, alev fırtınalarını ve büyük tsunamileri tetiklemiş, havayı gaz ve isle doldurarak geniş çaplı küresel ısınmaya neden olmuş.

Yakın zamanda yapılan diğer bir araştırma ise yüzey ısısının geceleri 47 fahrenheit derecelerini bulduğu ciddi düşüşlerin yaşandığı bir soğuma etkisinin de gerçekleştiğini ve bu etkinin yıllarca sürdüğünü ortaya koymuştu.

Yeni çalışma bu soğuma etkisinin çok kötü seviyelerde gerçekleştiğini, zira gök taşının hidrokarbonca zengin bir alana çarparak gök yüzüne yoğun miktarda is yaydığını ortaya koyuyor.

Diğer bir deyişle bu göktaşı, gezegenimizin hidrokarbon açısından zengin olmayan yaklaşık %87’lik geri kalan alanından bir bölümüne düşmüş olsaydı, dinozorlar hayatta kalabilirlerdi. Ama bu olay gerçekleştiği içindir ki bu olaydan yakasını sıyırabilen yegane dinozorlar, kuş dinozorları oldular. Geri kalan bölümünün yok olması, memelilerin gelişip serpilmesine olanak sağlamış oldu.