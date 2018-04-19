Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüklerinin gizlilik kontrolleri AB’nin GDPR kurallarına uyacak şekilde güncellendi.

25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan GDPR, kişisel verilerin işlenmesi konusunda sınırlamalar getirirken bireylerin korunmasını da arttırıyor. Hepinizin bildiği üzere Facebook’un veri skandalı olaylarından sonra kullanıcı verilerini toplayan tüm firmalar diken üstünde oturuyor. Açılacak bir sonraki davalardan korunmak isteyen Oculus Avrupa’da oluşturulan kullanıcı verisi koruma standartlarını kullanmaya başlayarak kendisini korumayı amaçlıyor.

Facebook’a açılan davaların Oculus üzerindeki en büyük etkisi olmasının nedeni daha önce veri paylaşmış olmasından kaynaklanıyor. Oculus kullanıcı verilerini sosyal medya deviyle sınırlı olarak paylaşmış olsa da, bir sonraki veri davasının hedefi haline gelebilir. Bu nedenle daha yeni düzenleme yürürlülüğe girmeden prosedürlerini bununla uyumlu hale getirmesi büyük önem taşıyor.

Oculus’a eklenen My Privacy Center (Gizlilik Merkezim) özelliği 20 Mayıs sonrasında tüm kullanıcılara toplanan verilerini gösterecek. Anonim hale getirilmiş bu verilerde kredi kartı ve önemli kişi bilgileri gibi veriler yer almayacak. Verilerini sistemde istemeyen kullanıcılar üyeliklerini sildikleri taktirde bilgileri 90 gün içerisinde sistemden silinecek.