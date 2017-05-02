Gerek ülkemiz gerekse de dünya, eğitim kavramını çok yanlış ele alıyor. İnsanlara formülleri verip ezber yapmaya zorlayan eğitim sistemi, özellikle gençlerin derslerde sıkılmasına ve derslere olan ilgilerini kaybetmelerine neden oluyor. Gerçek hayatta kullanmadığımız birçok özelliği derslerde görüyoruz. Bu konular elbette çok önemli konular, ancak keşke bu bilgiyi aktarmanın daha mantıklı bir yolu olsaydı. Öyleyse sizlere bilimi sevdirecek ve bazı konuları anlamınza yardımcı olacak 20 GIF önerisinde bulunalım. Bu GIF'leri izlediğinizde, formüllerle anlaşılması imkansız şeylerin aslında neyi anlatmak istediğini çok daha iyi anlayabileceksiniz. Karşınızda birbirinden faydalı 20 GIF;
1) Reuleaux Üçgeni
2) Kare alanlar açmak için kullanılan matkap
3) Pi Sayısı
4) Pascal üçgeni
5) Miura katlama sistemi
6) Parabola
7) Radyan
8) Matris - Ters matris
9) Sierpinski Üçgeni
10) Polar kordinatları
11) Poligonlar
12) Hyperboloid alanda ilerleyen çizgi
13) Bu da bu çizginin gerçek hayat versiyonu
14) Bakterileri takip ederek onları soğutan beyaz kan hücreleri
15) Dünyanın bir senedeki değişimi.
16) Yanıcı duman maddesi
17) Bir şişenin içerisindeki gazın yanması
18) Quantum Levitation
19) Bir yayın düşme anındaki yavaş çekimi
20) Hava ile dolarak çöken kap
Bonus) 3D olarak çizilmiş ve Nebula'yı çok iyi anlatan bir GIF