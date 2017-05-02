Dünyanın yanlış eğitim sisteminde öğrenemeyen çocukların kolaylıkla anlayacağı 20 gifi sizlerle paylaştık. Pi sayısından parabole kadar, aklınıza takılan birçok konu için hazırlanmış GIF'leri paylaştık.

Gerek ülkemiz gerekse de dünya, eğitim kavramını çok yanlış ele alıyor. İnsanlara formülleri verip ezber yapmaya zorlayan eğitim sistemi, özellikle gençlerin derslerde sıkılmasına ve derslere olan ilgilerini kaybetmelerine neden oluyor. Gerçek hayatta kullanmadığımız birçok özelliği derslerde görüyoruz. Bu konular elbette çok önemli konular, ancak keşke bu bilgiyi aktarmanın daha mantıklı bir yolu olsaydı. Öyleyse sizlere bilimi sevdirecek ve bazı konuları anlamınza yardımcı olacak 20 GIF önerisinde bulunalım. Bu GIF'leri izlediğinizde, formüllerle anlaşılması imkansız şeylerin aslında neyi anlatmak istediğini çok daha iyi anlayabileceksiniz. Karşınızda birbirinden faydalı 20 GIF;

1) Reuleaux Üçgeni

2) Kare alanlar açmak için kullanılan matkap

3) Pi Sayısı

4) Pascal üçgeni

5) Miura katlama sistemi

6) Parabola

7) Radyan

8) Matris - Ters matris

9) Sierpinski Üçgeni

10) Polar kordinatları

11) Poligonlar

12) Hyperboloid alanda ilerleyen çizgi

13) Bu da bu çizginin gerçek hayat versiyonu

14) Bakterileri takip ederek onları soğutan beyaz kan hücreleri

15) Dünyanın bir senedeki değişimi.

16) Yanıcı duman maddesi

17) Bir şişenin içerisindeki gazın yanması

18) Quantum Levitation

19) Bir yayın düşme anındaki yavaş çekimi

20) Hava ile dolarak çöken kap

Bonus) 3D olarak çizilmiş ve Nebula'yı çok iyi anlatan bir GIF