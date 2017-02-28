OnePlus 5, Edge Ekran, 256GB HDD ve 23MP Kamera İle Geliyor!

Mottosu “Amiral Gemi Katili” olan OnePlus, 5. seri cihazında bu sefer beklenen yenilikleri sunarak gerçek bir amiral gemi katili olmayı planladığı ortaya çıktı.

2013 yılından bu yaa sunduğu telefonlar ile “Amiral Gemi Katili” mottosunu kazanan OnePlus, üst seviye telefon özelliklerini en uygun fiyata sunması ile dikkat çekmiş ve bunu da katlayarak devam etmişti. Her ne kadar bazı eksikleri olsa da fiyat olarak bakıldığında efsane olan telefon, şimdi de serisine OnePlus 5 ile devam edecek.

İlk ortaya çıkan detay adı kısmında olduğu için öncelikle bundan bahsetmek gerek. Büyük ihtimalle OnePlus 5 adıyla gelecek olan cihaz, bir ihtimal OnePlus 4 adıyla da gelebileceğini baştan belirtelim. Ancak model adı pek de önemli olmadığı için bizleri asıl heyecanlandıran detaylara dalıyoruz;

OnePlus 5 Özellikleri

Bu senenin işlemcisi olacak olan Qualcomm Snapdragon 835 ile güç alacak olan OnePlus 5, bu sebeple telefonunu Galaxy S8’den sonra piyasaya sürecek. Eğer erken sürerse S821 kullanması gerekeceği için ve zaten OnePlus 3T’de S821 olduğu için firma Snapdragon 835 ile piyasaya çıkmak için bekleme kararı almış.

Ayrıca Xiaomi Mi Mix’te gördüğümüz gibi seramik bir versiyonu olacak olan OP5, 5.7 inçlik iki yana kavisli ekranı ile gelecek. Ekran boyut oranında ciddi artık beklenen cihazın çözünürlüğü ise ya Full HD ya da QHD bir ekran ile karşımıza çıkacak.

Ayrıca 6GB RAM, 256GB depolama, 23MP arka ve 16MP ön kamera, 4.000mAh batarya gibi detaylarıyla dikkat çekecek olan OnePlus 5, kablosuz şarj desteği de sunabilecek.