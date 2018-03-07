OnePlus 6, Çentikli Ekran ve Snapdragon 845 İle Gelecek!

OnePlus hakkında gözümüze çarpan üç önemli bilgi var: çentikli ekran, 19:9 ekran oranı ve benchmark testlerindeki yüksek değerler.

OnePlus'ın yeni amiral gemisi, sadece yüksek benchmark skoruna sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda iPhone X benzeri çentikli tasarımla gelecek gibi görünüyor. OnePlus'a yakın kaynaklardan elde edilen görüntüler, A6000 kod adlı OnePlus 6'nın AnTuTu benchmark skorlarını ortaya koyarken, yaklaşmakta olan amiral gemisi ile ilgili diğer önemli ayrıntıları da ortaya koyuyor.

Toplam skorun 276510 oluşu, cihazın Snapdragon 845 ile çalışacağının açık göstergesi niteliğinde. Salt benchmark testleri elbette telefon hakkında tam ve detaylı fikir veremez, ama OnePlus'ın amiral gemilerinin iyi performans sergilediklerini söylersek, pek de yanlış bir ifade kullanmış olmayız doğrusu.

İlginç olan kısım ise yeni sızan fotoğrafın OnePlus 6'nın daha önceki görüntülerini destekler nitelikte. Aynı zamanda ise ekranın üst kısmında ufak bir boşluk olduğunu gösteriyor. Saat solda, simgeler sağda ve ortada uzunca bir boşluk var. Arayüzün üst kısmının bu şekilde bir boşluğa sahip olmasının tek bir nedeni olabilir; iPhone X'un açtığı çentik trendine uymak. Ekran görüntülerinin en boy oranı 19:9 olsa da, çentik sebebiyle efektif olarak kullanılabilen alan 18:9 oluyor.

Daha önceki sızıntılardan yola çıktığımızda da, telefonun cam destekli tasarım, arkaya konumlandırılmış parmak izi okuyucusu, çift kamera ve minimum tutulan ekran çerçevesi olacağını söyleyebiliriz. OnePlus'ın detaylı sızıntılarını gördüğümüze göre, ön bilgilendirme ve lansmana çok uzak olmadığımızı söyleyebiliriz. OnePlus 5, geçen senenin Haziran ayının sonunda çıkmıştı, OnePlus 6, daha erken bile olabilir. OnePlus 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıktığında alır mıydınız? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.