Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, yaklaşan amiral gemisi için yeni kullanabilme potansiyeli olan malzemeleri test ediyor. Buna OnePlus 6'da seramik bir arka gövde bulunabileceğini söyleyebiliriz.

Son yılların en sevilen akıllı telefon modellerinden bazılarını üreten OnePlus, yeni amiral gemisi '6'yla büyük ses getirmeyi planlıyor. Dün yaptığımız haberle birçok teknik özelliğini paylaştığımız telefonlar ilgili detaylar, OnePlus Hindistan'ın paylaşımıyla daha da artmış gibi duruyor. Şirketin resmi hesabından paylaşılan gönderide "Aynı uzman işçilik, yeni materyaller" ifadesi kullanıldı. Bildiğiniz gibi OnePlus, eski model haline gelmesi yakın olan 5T ve 5 modellerinde alüminyum malzeme kullanıyordu. OnePlus 6'da belirtilen yeni malzemenin seramik olması bekleniyor.

Bir telefonun gövdesi için kullanılabilecek birçok malzeme bulunuyor. Son zamanlarda özellikle amiral gemilerinde cam taban kullanan üreticiler, daha düşük segmentli cihazlarda alimünyum'u tercih ediyorlar. Son yıllara damga vuran markalardan olan Xiaomi'nin Mi Mix 2 ve 2S'i ile Essential Phone seramik arka gövdeyle geldiğini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte şirketin Avengers temalı bir akıllı telefon üzerine Marvel'la işbirliği içinde olduğu düşünüldüğünde, telefonun Vibranyum'dan yapılmasını da bekleyebiliriz. Şaka bir yana daha önce gelen sızıntılar telefonda cam gövde olabileceğini de söylüyor. Cam ya da seramik arka gövde kablosuz şarj teknolojisinin kullanılabileceği anlamına da geliyor. Ayrıca OnePlus'ın suya dayanıklı bir cihaz olacağını da biliyoruz. Kısaca tekrar baktığımızda her ne olursa olsun bir amiral gemisinden beklenecek birçok şeyin OnePlus tarafından sağlanacağını söylemek mümkün görünüyor.