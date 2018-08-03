Aksiyon Oyunu Absolver, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Geçtiğimiz haftalarda PSN Store üzerinden PS4 sahipleri için yapılan kampanya, şimdi de PC oyuncuları için yapılmış durumda.

Steam'de bazı oyunların kısa süreliğine oynaması ücretsiz hale gelmesi ve bu süreyi kapsayacak şekilde ciddi indirimlere girmesi, alışıldık bir şey olmaya başladı. Bu kervana son katılan isim ise Absolver. Çevrimiçi aksiyon ve dövüş oyunu Absolver'ı 2 gün boyunca ücretsiz oynayabilirsiniz.

Bu süre boyunca ve takip edecek 5 gün içerisinde oyun, %50 indirimle satın alınabilecek. Normalde 49 TL'ye satılan oyun, 10 Ağustos tarihine kadar 24.50 TL'den satışa sunulmuş vaziyette. Eğer siz de Abolver'ı iki gün boyunca ücretsiz oynamak veya satın almak isterseniz buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

Daha önce oyunla ilgili herhangi bir tecrübeniz yoksa, sizler için tanıtıcı olacak 2 farklı videosuna hemen aşağıdan erişebilirsiniz: