Önümüzdeki 100 Yıl İçinde 200 Milyon Çinli Sigaradan Ölecek

Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı bir rapora göre, eğer önlem alınmazsa 100 yıl içerisinde yaklaşık 200 milyon Çinli sigara nedeniyle hayatını kaybedecek. Yeryüzünde tüketilen her 100 sigaradan 44'ünü Çinliler içiyor.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nün Çin temsilcisi, eğer hızlıca önlem almazsa 21. yüzyıl içinde 200 milyon Çinli’nin sigara nedeniyle yaşamını yitireceğini dile getirdi. Bernhard Schwartlander yaptığı açıklamada “Eğer sigara içen kişi sayısı hakkında hiçbir şey yapılmazsa sonuçları çok yıkıcı olacak. Tüm ülkeyi baştan başa saran bu illet, Çin ekonomisini sarsabilecek boyutta” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Gelişim Programı(UNDP)’nın yayınladığı raporda ülke çapındaki tütün kullanımı verileri mevcut. Çin’de 2015’te 315 milyon sigara içen kişinin %50’si erkek. Toplamda dünya üzerinde tüketilen her 100 sigaranın 44’ünü Çinliler içiyor. Sonuç olarak da yılda 1 milyon kişi sigaraya bağlı olarak hayatını kaybediyor. Oranların artmasıyla önümüzdeki 100 yıl içinde toplam sayının 200 milyonu bulacağı öngörülüyor. Tütün bağımlılığı yüzünden tedavi masrafları şu an Çin hükümeti için yıllık 57 milyar doları bulmuş durumda. Schwartlander bu durumun sürdürülebilir olmadığını söylüyor.

WHO’nun yayınladığı rapora göre Çin hükümeti sigara fiyatlarını %50 arttırırsa, erkek sigara tüketicilerinin sayısı 47 milyon kişi kadar azalacak. Sonuç olarak gelecek 50 yıl içerisinde 20 milyon kişinin ölümü de engellenecek. Çin’in en büyük şehri Pekin’de sokaklarda sigara içmek çoktan yasaklandı. Gelecekte Çin hükümetinin tütün satıcıları ve tüm sektör hakkında çeşitli yasaklamalar getirmesi bekleniyor.